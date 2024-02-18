اليوم التالي بألف وجه

ما زال نتانياهو يبحث عن ((اليوم التالي))، ولم يجده، ولن يجده حتى لو بحث عنه تحت أنقاض غزة، ولذلك نراه يتخبّط، مواقفه وأقواله تتغيّر وتتصادم ببعضها البعض، فأصبح مثل ذلك الذي أضاع عمره وهو يبحث عن ((بيضة الديك))!

فاليوم التالي له ألف وجه، تحكمه النوايا والقوة والثبات والنظرة الواقعية للمستقبل، قد يكون لكل شخص في إدارة حكومة الحرب الإسرائيلية رأي في اليوم التالي، والذي يقال بأن المقصود منه هو اليوم الذي يلي وقف إطلاق النار، ولكن المجموعة التي تملك القرار في تلك الحكومة تتضارب مصالحها في التفسير لهذا اليوم الموعود، فمنهم من يهمّه الاستيطان وتوسيع رقعته، ومنهم من يريد أن يبني مدناً من الخيام في الصحراء لسكان غزة تمهيداً لضمها، ومنهم من ينظر إلى أراضي سيناء المصرية بديلاً، ومنهم من يريد نصراً يحصّنه ضد المساءلة.

مجموعة متغطرسة ما زالت تفكّر بعقلية الجيل الاستيطاني الأول، وسيلتها القتل والمنع والتشريد وسلب الأراضي، والعالم يتغيّر، لم يتجمّد مع جمود تلك المجموعة، ولا يريد أن يعود إلى عصور الهمجية، وهذه الحرب التي نعايشها منذ 7 أكتوبر وحتى الآن تشهد على ذلك، فالذين وقفوا مع إسرائيل في البداية تحت بند ((معاداة السامية))، نراهم قد تراجعوا، وذهبوا بعيداً عن المسار الذي اختاره نتانياهو لأنه مليء بالدماء، ومن يخوض في الدماء لا يخرج منها، وكان الرئيس الفرنسي ماكرون أكثرهم وضوحاً وصراحة، عندما قال قبل يومين ((إن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرّمات بالنسبة لفرنسا))، ومعنى ذلك الكلام أن ما كان محرّماً، مثل مخالفة إسرائيل أو معارضتها، والتبعية العمياء من الغرب لما تمليه عليهم قد ذهبت أدراج الرياح!

اليوم التالي الذي يريده نتانياهو بعيد المنال، لن يراه، لا هو ولا الذين معه، مثل وزير الطاقة الذي قال بالأمس ((إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام دولة فلسطينية، فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام))، فهذا الطرح المشوّش يعيدهم إلى الخلف، إلى اليوم السابق، إلى يوم أو دهر جديد من العزلة.