سعود ناصر الصباح.. صوت الكويت الصداح زمن الغزو والتحرير

في 21 يناير 2012، فقدت دول الخليج ابناً باراً من أبناء الكويت الذين لعبوا أدواراً دبلوماسية وإعلامية مشهودة خلال فترة الغزو العراقي لبلادهم، وصولاً إلى تحريرها في فبراير 1991.

ففي ذلك اليوم الحزين أغمض صاحب الكلمة الصادقة والرأي السديد والقرار الشجاع والرؤية الثاقبة والصوت الصداح عينيه عن 68 عاماً بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ونحو عام في المستشفيات اللندنية، فتم تشييعه إلى مثواه الأخير وسط حشد كبير من المحبين.

حديثنا هنا عن الشيخ سعود الناصر الصباح، الذي وصفته جريدة النهار الكويتية (25/2/2021) بأنه كان ((رسول الحرية الكويتية إلى القيادة ممثلة آنذاك في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وولي عهده الشيخ سعد العبدالله، إذ إنه أول من أخبرهما بأن حرب التحرير ستنطلق في غضون ساعتين اثنتين وذلك صبيحة يوم 16 يناير 1991، بعد أن أبلغه بذلك وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جيمس بيكر.

كان الشيخ سعود وقتها سفيراً لدى الولايات المتحدة، وصوت الكويت في المحافل الدولية، فأطلع العالم على قضيتها العادلة، وجند أحرار الدنيا لنصرتها والوقوف معها في وجه نظام صدام)).

وكتب عنه الكاتب وليد الرجيب في عموده بصحيفة ((الرأي)) الكويتية قائلاً: ((إن كثرة المقالات التي أبّنت الشيخ سعود الناصر الصباح تدل على شعبيته وحب الكويتيين له، فحبه الكبير للكويت والكويتيين واضح للجميع، كما أن سماته الشخصية سمات القائد الحازم والمتواضع في الوقت نفسه وإحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه عال جداً)).

أما الكاتب الصديق الأستاذ خليل علي حيدر فقد خصه بمقال مطول في جريدة الأيام البحرينية (4/2/2012) جاء فيه: ((من عاش أيام الغزو وذل التشرد وصعود الآمال والتوقعات وهبوطها، سيتذكر دائماً الدور الإعلامي والدبلوماسي والسياسي البطولي للشيخ سعود الناصر الصباح، صاحب الدور الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية بعد وقوع العدوان وجريمة الغزو التي ارتكبها نظام صدام حسين في صيف عام 1990.

من وجد نفسه فجأة بلا وطن وبلا مستقبل وبلا نصير وبلا صوت جهير، لا يعرف الخنوع واليأس والمساومة والتعابير الدبلوماسية الغامضة، يتذكر اليوم جيداً ذلك الجهد الجبار الذي قام به الشيخ سعود، صاحب الخبرة الطويلة والدراية العميقة بالأوساط الدولية وتوازنات القوى الكبرى وصراعات المندوبين في الأمم المتحدة، التي وضعها كلها في خدمة استقطاب الجهد الدولي، برئاسة الولايات المتحدة وبقية دول التحالف، لتوحيد كلمة المجتمع الدولي، ورفض أي تنازل أو تساهل مع المعتدي.

ما بذله الراحل الكبير في ذلك اليوم العصيب والمحنة الوطنية المصيرية، فاق ما هو مطلوب من أي سفير أو دبلوماسي أو ممثل سياسي.

فقد تحول الشيخ سعود في شخصه إلى قوة ضغط، متحركة في كل اتجاه، وإلى عنصر استقطاب على صعيد الوسط الدبلوماسي وغيره في الولايات المتحدة، لإقناع كل من رفض دعاية العدوان وغوغائية إعلام نظامه وغدر مناصريه في الأوساط العربية والدولية.. بالتجمع حول راية تحرير الكويت)).







ولد الشيخ سعود ناصر سعود محمد صباح جابر عبدالله بن صباح الأول بمدينة الكويت في 3 أكتوبر 1944، نجلاً أكبر لوالده الشيخ ناصر سعود محمد الصباح الذي ولد سنة 1922 ودرس بمدارس الأحمدية والمباركية.

في عام 1950 انتقلت أسرته للإقامة بمنطقة الدمنة (السالمية)، حيث كان والده أول من سكن فيها وأول من أسس بها مجلساً للحي وأول من أسس ورعى بها أنشطة اجتماعية وخيرية وتكافلية غير مسبوقة في فكرتها وأهميتها.

أراد له والده أن ينشأ صلباً معتمداً على نفسه في إدارة أموره، فلم يجد أفضل من فكرة ابتعاثه إلى مدارس معروفة خارج الكويت كي يتغرب ويكتسب التجارب ودروس الحياة المتنوعة، وهو ما جعل الشيخ سعود يتغرب مبكراً.

ففي عامه الحادي عشر، وتحديداً في سنة 1955، تم إلحاقه بـ ((كلية فيكتوريا)) بالإسكندرية، أحد أرقى المدارس النخبوية في مصر آنذاك، ومنها انتقل إلى لبنان للدراسة بمدرسة الشويفات التي كانت واحدة من أهم قلاع التعليم العربية.

ومن لبنان انتقل إلى لندن، حيث ألحقه والده بمدرسة داخلية شديدة الصرامة والانضباط كي يتعود على المعاناة والصبر والتحمل بعيداً عن الترف. وتشاء الأقدار أن تندلع حرب السويس سنة 1956 وهو في بريطانيا، لتزيد غربته ووحشته ومعاناته، ويتعلم فنون الصبر والتكيف مع مختلف الظروف والأوضاع.

في منتصف الستينيات، وكان قد غدا شاباً متطلعاً إلى إكمال دراسته الجامعية، اختار أن يدرس القانون بجامعة لندن، وأثناء وجوده على مقاعد الدراسة الجامعية اقترن بالشيخة عواطف صباح السالم الصباح، كريمة أمير دولة الكويت آنذاك، التي رافقته في مشواره الدراسي وهيأت له الأجواء المناسبة للتحصيل حتى تخرجه في عام 1968م، وأنجبت له أبناءه الخمسة (فواز ومراحب ونواف ونيرة وصباح وسعد).

بقي الشيخ سعود بعد ذلك في بريطانيا، حيث عمل محامياً في المحاكم البريطانية كجزء من برنامج التدريب الميداني الذي لم يطل كثيراً. إذ استدعاه الأمير الشيخ صباح السالم إلى الكويت في عام 1969 ليشغل وظيفة في الإدارة القانونية بديوان وزارة الخارجية.

وبحكم مسؤوليات وظيفته تلك، مثّل بلاده في مؤتمر قانون المعاهدات من عام 1969 إلى 1973، وفي لجنة قاع البحار التابعة للأمم المتحدة حيث انتخب نائباً لرئيس اللجنة من عام 1974 إلى 1975، وفي غيرهما من المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة، إلى أن جاء عام 1975 الذي صدر فيه مرسوم أميري بنقله إلى لندن سفيراً للكويت لدى بريطانيا.

كان انتقاله إلى لندن سفيراً بداية لرحلة دبلوماسية طويلة، سبح في بحارها برشاقة واقتدار وقطع أثناءها مسافات طويلة دون كلل. فأثناء قيادته لسفارة الكويت في بريطانيا أوكل إليه بالإضافة إلى عمله تمثيل بلاده كسفير غير مقيم لدى السويد والنرويج والدانمارك. وفي عام 1981، تم تعيينه سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة وسفيراً محالاً إلى كل من كندا وفنزويلا.

وتشاء الأقدار وهو على رأس عمله في واشنطن أن يستبيح الجيش العراقي أراضي الكويت الآمنة المسالمة وينهش جسدها ومقدراتها، محولاً شعبها إلى لاجئين، وحكومتها الشرعية إلى حكومة منفى في الطائف.

وقتها شمر الرجل عن ساعديه وراح يسابق الزمن في طرق كل الأبواب في عاصمة القرار الدولي الأول، بدءاً بأبواب البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ والبنتاغون وأبواب الصحف والفضائيات، معرفاً الساسة والإعلاميين والمعلقين والمفكرين ودهاقنة الجامعات ومراكز الدراسات الاستراتيجية بالحق الكويتي، مستثمراً في ذلك تخصصه في القانون والمرافعات وكل خبراته الدبلوماسية وصداقاته وعلاقاته المتشعبة، ورافعاً صوته المعبر عن نبض حكومته وشعبه من على مختلف المنابر، ومنها منبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومكرراً في الوقت نفسه اجتماعات تنسيقية وتشاورية مطولة مع السفير السعودي في واشنطن آنذاك الأمير بندر بن سلطان، إلى درجة أنه صار وجهاً معروفاً وصوره دائمة الحضور على شاشات التلفزة في مختلف بقاع الأرض.

وبهذا لعب الفقيد دوراً محورياً في حشد الرأي العام الأمريكي والعالمي وراء قضية بلاده، في وقت ارتفعت فيه أصوات نشاز تطالب بعدم التدخل العسكري، وأخرى تطالب بأن يكون التدخل من خلال قوات إسلامية، وثالثة تتبنى وجهة نظر رمادية.

وفي هذه الأثناء، كان شقيقه الشيخ صباح، يمارس دوراً وطنياً آخر في الداخل من خلال الإشراف على اللجنة الرئيسية للمقاومة الشعبية، بتكليف من الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح.

حيث كان يشرف، بالتعاون مع الشيخين علي سالم العلي الصباح وعذبي الفهد الأحمد الصباح، على إيصال المساعدات المالية والعينية لكل الكويتيين الصامدين في وطنهم، وتنظيم العصيان المدني وإدارة الجمعيات التعاونية ومحطات البنزين والكهرباء ودور الرعاية وجميع المستشفيات وإعادة تشغيل خطوط الهاتف، ناهيك عن إيصال المعونات إلى الأسرى العسكريين في المعتقلات العراقية ومساعدة عائلاتهم.

ومما لا شك فيه أن هذه الأعمال المنظمة كانت عاملاً أساسياً ومهماً في نيل ثقة قوات التحالف، التي قامت بالتنسيق مع المقاومة الكويتية وتلقت المعلومات وأعطتها التعليمات حتى تحررت الكويت.

والمعروف أن الشيخ صباح الناصر السعود الصباح (شقيق المترجم له) ولد في 23 ديسمبر 1953 بالكويت، وأكمل دراسته بمدارس السالمية ثم سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة بجامعة واشنطن، وبعد تخرجه أمضى 33 عاماً في العمل الحكومي، ومنه توليه منصب وكيل وزارة الدفاع من منتصف السبعينيات إلى عام 2008 الذي طلب فيه التقاعد للراحة.

وفي 15 أبريل 2014 وافته المنية بالكويت، مخلفاً وراءه زوجته الشيخة شيخة صباح السالم الصباح وأبناؤه الخمسة: الزين وإيمان وناصر ومريم ومبارك، وبراءة سبعة اختراعات هندسية والعديد من الجوائز الدولية.

وبالعودة إلى سيرة الشيخ سعود، نجد أنه لم يكن غريباً أن يكلف بحقيبة الإعلام في عام 1992 في أول حكومة تم تشكيلها بعد التحرير. وشكل قرار دخوله الحكومة لأول مرة من بعد سنوات قضاها في العمل الدبلوماسي، منعطفاً جديداً في حياته، ومجالاً أبدع فيه كعادته.

إذ بادر إلى إعادة هيكلة أجهزة وزارة الإعلام وحول الإذاعات المسموعة والقنوات المرئية التابعة للدولة إلى جزر تتمتع بحرية الحركة، واهتم كثيراً بالإعلام السياسي، مسخراً له كل الإمكانيات الكفيلة لتقديم نشرات أخبار وبرامج سياسية نوعية.

وهكذا شهد الإعلام في عهده قفزات على مختلف المستويات سواء لجهة افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، أو لجهة إصدار مطبوعات جديدة متخصصة أكثر انفتاحاً، ناهيك عن وقوفه شخصياً خلف تدفق الدماء الشابة الجديدة في عروق الإعلام الرسمي، علاوة على قيامه بإيلاء اهتمام خاص بأعمال وأنشطة ((المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)) لجهة وضع تصورات جديدة لجوائزه ومنحها لرجالات البلاد المثقفين الأوائل.

لقد تعلم الفقيد من دراسته وعمله في الغرب لسنوات طويلة أهمية الإعلام كسلاح ناعم وأهمية فهمه وتوظيفه توظيفاً حديثاً وصحيحاً لصالح الوطن وقضاياه وتطلعاته، واستشارة المتخصصين والاستماع إليهم بأدب واحترام.

في 3 سبتمبر 1996، وبسبب خلو حقائب وزارية عدة بعد استقالة أصحابها لرغبتهم في خوض انتخابات مجلس الأمة لعام 1996، تم تكليف الشيخ سعود، بالإضافة إلى عمله كوزير للإعلام بأعباء حقيبة التربية والتعليم وحقيبة النفط.

وبعد انتهاء تلك الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة في 15 أكتوبر 1996، أعيد تعيينه وزيراً للإعلام مع تعيينه وزيراً للصحة بالوكالة لمدة أسبوعين. وفي 22 مارس 1998 استلم لأول مرة حقيبة النفط التي أعيد تكليفه بها في يوليو 1999.

وفي 14 نوفمبر 2000 تم تعيينه وزيراً للإعلام بالوكالة، فاستمر يدير شؤون وزارتي الإعلام والنفط حتى استقالة الحكومة في 29 يناير 2001. ليخرج بعدها من التشكيلات الوزارية مع بقائه جندياً في خدمة وطنه متى وأينما دعت الحاجة.

والشيخ سعود، الذي أطلق اسمه على ((المعهد الدبلوماسي الكويتي)) ليصبح ((معهد سعود الناصر الدبلوماسي)) من باب التكريم والوفاء لجهوده، نفى في حواره مع تركي الدخيل في برنامج ((إضاءات)) الذي عرضته قناة العربية في يناير 2005، أن تكون الاستجوابات البرلمانية المتكررة سبباً في خروجه من الحكومة، قائلاً إنه خرج من الحكومة بإرادته كما دخلها بإرادته، ومؤكداً أن تلك المزاعم من ادعاءات جماعات الإسلام السياسي في الكويت، وأن استجواباتهم هي نوع من الابتزاز للحكومة، وعمل من الأعمال المتنافية مع القانون والدستور، واستغلال فاضح لآليات الرقابة البرلمانية في جني المكاسب السياسية الشخصية.

وقد عبر الرجل وقتها عن استيائه من الواقع الكويتي، وطالب الدولة بالحزم في إدارة البلاد والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وحذر من مستقبل مقلق في ظل ما يحدق بالمنطقة من مخاطر وصراعات ومتغيرات.

هذا هو الشيخ سعود الناصر الصباح، أحد الأفذاذ الذين أنجبتهم الكويت، والذي نال محبة مواطنيه وتقديرهم، فصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحب الله عبداً حبب عباده فيه)).