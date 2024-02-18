سياحة دبي .. ريادة عالمية متواصلة

بدأت سنة 2024 بكثير من الزخم الاقتصادي في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين عالمياً في ظل تحديات كبيرة وصراعات مشتعلة.

ويواصل قطاع السياحة أداءه المتميز وخاصة في دبي، وذلك بعدما حقق القطاع في العام الماضي أرقاماً قياسية في أعداد زوار الإمارة التي تستقطب الزوار من أقطار العالم كافة.

وفي العام الفائت، زار دبي 17.15 مليون سائح فيما يبلغ عدد سكان الإمارة نحو 3.6 ملايين، ما يعني أن عدد الزوار تخطى عدد السكان بما يقرب من 5 مرات.

وشهدت سنة 2023 زيادة 19.4% على أعداد الزوار في سنة 2022، التي شهدت تسجيل 36.14 مليوناً، وبارتفاع نسبته 2.5% على مستويات ما قبل أزمة كورونا في سنة 2019 فزار دبي حينها 16.73 مليون سائح.

ويجب هنا الوقوف عند بعض الأرقام، فتعداد سكان العاصمة الفرنسية باريس، التي تحتل تاريخياً مراتب متقدمة في قائمة أكثر المدن جذباً للسياح، يبلغ 11.27 مليوناً، أما عدد زوار العاصمة الفرنسية في العام الماضي فبلغ 36.9 مليون زائر، ما يعني أن عدد الزوار للسكان قد بلغ 3.27 مرات، أي بمستويات أقل من المستويات المسجلة في دبي.

وكذلك، بلغ عدد زوار العاصمة البريطانية لندن 19.2 مليون شخص، أما عدد سكانها فيبلغ 9.7 ملايين نسمة أي أن عدد الزوار يساوي تقريباً ضعف عدد السكان.

وفي آسيا، إذا ما توقفنا عند هونغ كونغ، إحدى المدن الآسيوية الأكثر جذباً للزوار، فسنجد أن عدد السياح فيها بلغ 34 مليوناً، فيما يبلغ عدد سكانها 7.7 ملايين نسمة، ليكون عدد الزوار قد بلغ 4.4 مرات عدد السكان، بمستويات لا تزال أقل من دبي.

وهكذا، تبرز هذه الأرقام وكيفية قراءتها مدى قوة السياحة بدبي وقدرة المدينة على مواصلة جذب المزيد من السياح كل عام، وتدعم ذلك قوة استيعابية ضخمة للقطاع السياحي ومقومات متنوعة، ولذلك سجلت الفنادق نسبة إشغال بحدود 77.4%؜ لتكون من بين الأعلى عالمياً في سنة 2023، مرتفعة من 72.9% في سنة 2022 ولتتخطى أيضاً النسبة المسجلة في سنة 2019 والتي بلغت 75.3% وتجاوز عدد الغرف 150 ألف غرفة في 821 منشأة سياحية.

إن دبي تبرز مرة أخرى ريادتها عالمياً في قطاع السياحة في ظل نمو سنوي مطرد على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، ولتؤكد الأرقام المضي قدماً نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.