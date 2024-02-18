مسلسل الساعة الحرجة..

بين فترة وأخرى يعود صناع الدراما في الغرب لتقديم أعمال تعكس موقف الإنسان الغربي والمجتمع بشكل عام، هناك عدد من الأفكار الوجودية والثقافية، التي مست وأضرت بحياة ووجود الإنسان هناك، وذلك عبر نتاجات درامية قوية تطرح قضايا جدلية مهمة.

ولعل فكرة تزايد أعداد المهاجرين، والوجود الإسلامي في الغرب، وقضايا الهوية وإشكالات الاندماج وظاهرة الإرهاب.. إلخ، هي أكثر هذه الأفكار التي تؤرق الإنسان الغربي وصناع السينما، وهي قضايا تهدد حياة الناس اليومية، لأنها تبعثر أمنهم، الذي لطالما فاخروا به لعقود طويلة.

تمتلك قطاعات من المتطرفين الغربيين قناعات راسخة ترى بأن الإنسان الشرقي والمسلم تحديداً من الصعب الثقة بدرجة انتمائه وولائه لثقافة الغرب المناقضة لقناعاته، حتى وإن ولد في الغرب وتربى وتعلم في مدارسه.. فهل هذه الفرضية صحيحة؟ وهل تم فحصها منهجياً وأخضعت لمعايير القياس الموضوعي؟

(الساعة الحرجة) مسلسل ألماني مكون من ست حلقات، ويعرض على ((نتفلكس))، تجري أحداثه الدامية في أمستردام، وترتكز الحكاية على حياة محقق من أصول أفغانية هاجرت أسرته إلى هولندا وهو بعمر صغير جداً، فتربى وتعلم وتزوج من سيدة هولندية، وله منها ابنة، كما أنه شق حياته في سلك الشرطة بكفاءة عالية.

غالباً ما يوصف بين زملائه بأنه محقق ناجح جداً وعنيد جداً، يتم اختبار ولاء المحقق مارديك لمجتمعه بعدما تعرضت أمستردام، الذي دائماً ما كان يفتخر بأنه أحد حماة أمنها، لهجمات إرهابية دموية، ذهب ضحيتها أبرياء كثر في سوق المدينة الشعبي، ومركزها التجاري وكذلك حفل الزفاف الذي اقتحمه إرهابي، وفتح رشاشه على الجميع، لقد كان مدبر ذلك كله هو صديق طفولته، الرجل الأفغاني المليء بكراهية الغرب والراغب في الانتقام مما فعلوه ببلاده!

قررت إدارة الأمن الوطني إخضاع المحقق لاختبار ولاء، فكانت أسئلة المحققة: هل ولاؤك لأفغانستان أم لهولندا؟ لماذا زرت كابول مؤخراً؟ لماذا ترتبط بعلاقات مع أشخاص أفغان؟... فعند أول أزمة في مثل هذه الظروف يكون الولاء هو المحك، والثقة هي الضحية!