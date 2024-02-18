نموذج مختلف لقيام الدولة الفلسطينية

في يوم الثالث عشر من سبتمبر عام 1993، وفي حديقة البيت الأبيض بواشنطن، تم توقيع اتفاقية أوسلو، أو بالأدق، اتفاقية أوسلو الأولى، بين كل من ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، وبحضور ورعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وعدد من ممثلي دول أخرى. والاسم الرسمي لهذه الاتفاقية، هو ((إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي))، وهي اتفاقية سلام، نسبت إلى مدينة أوسلو النرويجية، التي تمت فيها خلال الأعوام السابقة عليها، المحادثات السرية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي انبثقت بدروها عن مؤتمر مدريد الدولي للسلام، الذي عقد عام 1991.

وتعد اتفاقية أوسلو أول اتفاق رسمي للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتتوجه إجمالاً إلى ((إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة))، وشملت عدة بنود ترتبط بهياكل السلطة الفلسطينية وتكوينها، باعتبارها سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطيني.

ولم تنص هذه الاتفاقية صراحة على أن الهدف النهائي بعد تطبيق كل بنودها، هو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل، ولكنها تضمنت هذا ضمنياً، بالنص في ديباجتها على ((أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع، والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية، ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين، والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة، ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها)). وقد وضح هذا في البند الأول من الاتفاقية، بأنها تتجه بعد المرحلة الانتقالية إلى ((تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338))، وأن المفاوضات حول الوضع النهائي، ستؤدي إلى تطبيق هذين القرارين، بما يحملانه من انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 5 يونيو 1967، ومنها الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذان يمثلان 22 % فقط من أراضي فلسطين التاريخية، لكي تقام عليهما الدولة الفلسطينية المضمرة في نصوص الاتفاقية.

وطوال الأعوام التي فاقت الثلاثين، تعثر تطبيق اتفاقية أوسلو، إلى حد أنه لم يبقَ في الواقع العملي منها سوى النذر اليسير، متمثلاً في السلطة الفلسطينية في رام الله، بكل القيود الموضوعة عليها. وبقي وفقاً لهذه الاتفاقية، نموذج قيام الدول الفلسطينية قائماً على أمرين: الأول مباحثات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يجعل الإقرار والاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية هو شرط قيامها. والأمر الثاني، أن قيام هذه الدولة لن يتم إلا بعد تفاوض الطرفين، واتفاقهما على ما سمى بالاتفاقية ((قضايا الوضع النهائي))، وتشمل ((القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة)).

وإزاء هذا الفشل الذريع لنموذج أوسلو لتأسيس الدولة الفلسطينية، طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد وقت قصير من بدء الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن يتبع العالم نموذجاً آخر مختلفاً لتأسيس تلك الدولة. ويقضي هذا الطرح – النموذج، بأن يتم الاعتراف الدولي والأممي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بأن ترفع الأمم المتحدة عضويتها فيها من ((دولة مراقب غير عضو))، والتي حصلت عليها عام 2012، إلى دولة كاملة العضوية في المنظمة الأممية. ومنذ هذا الطرح الجديد المختلف، توالت التصريحات المؤيدة له من عدد كبير للغاية من دول العالم، كان أبرزها مؤخراً، كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، المعروفتان بتأييدهما التاريخي التقليدي لإسرائيل.

إن تزايد التأييد الدولي لنموذج البدء بالاعتراف الدولي والأممي بالدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيقه، سيجعل من مسار التفاوض بينها وبين إسرائيل – وبرعايات دولية متنوعة – هو الأكثر طبيعية بين دولتين عضوتين في الأمم المتحدة، حول ((قضايا الوضع النهائي)) المشار إليها، ويجعل من التوصل لاتفاقات حولها أكثر يسراً وواقعية، ويبعد رهن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، لا بنتائج هذه المفاوضات، ولا بإرادة إسرائيل وحدها، وقبل كل هذا، فمن شأن هذا أن يهدئ كثيراً من الصدامات الإسرائيلية – الفلسطينية المتتابعة، وأن يفتح أبواباً واسعة أمام تطبيق مقررات الشرعية الدولية المؤكدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.