كوارث التواصل الاجتماعي!

3 كوارث رئيسية في مسألة فهم ((بعض الناس)) لما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الكارثة الأولى: هي الفهم المغلوط لما هو منشور بناء على الجهل المطبق بالقضية، أو الموضوع المنشور، وعدم الإلمام بأصوله التاريخية أو خلفياته أو خلفيات أطرافه.

الكارثة الثانية: تأتي من عقلية ونفسية البعض الذي يخلط ما بين موقفه الوطني أو السياسي أو الطائفي أو العنصري، أو حتى انحيازاته الرياضية أو الفنية، بحيث تكون هي وحدها مقياس حكمه النهائي على ما يقول الآخر، بصرف النظر عن صحة أو معقولية أو خطأ ما يقول.

هنا تنشأ حالة مذهلة تعتمد على منطق مخيف يعتمد على أن ما يقوله خصمي أو عدوي، حتى لو كان الصواب المطلق، هو جريمة، وأن كلّ ما يقوله من أناصره وأشجّعه هو صواب مطلق، حتى لو قال إن الشمس تشرق كل صباح من جهة الغرب!!

الكارثة الثالثة: تلك هي كارثة الكوارث، فهي مواقف ((الكتائب الإلكترونية))، أي القوى المؤدلجة المحترفة المجنّدة للهجوم والاغتيال المعنوي وتشويه وإظهار نصف الحقائق، ونقل الأكاذيب، وترديد الشائعات المغرضة الشريرة، عن عمد.

بالمقابل، تقوم هذه الكتائب بالدفاع المستميت عن مشغليها الذين يموّلون ويدعمون نشاطها، وتحسين صورتهم مهما ارتكبوا من جرائم أو أخطاء أو مفاسد.

تذكرت ذلك كله وأنا أتابع محاولات مغرضة لتشويه ما قاله الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في مقابلة شيّقة على البودكاست.

كان الرجل، كعادته، صريحاً، واضحاً، لديه إجابات مباشرة شديدة الاستقامة دون أي ((لف أو دوران)). حاول ذوو النفوس الضعيفة إخراج مقطع عن سياقه وتشويه موقف الرجل – عن تعمّد وإساءة – لموضوع العلاقة مع إسرائيل.

من يعرف الرجل، من تابع حواراته، من يعرف أشعاره، من يعرف مواقفه العروبية، من يعرف تمسّكه بمبادئ إسلامه، يستحيل أن يفهم ما قيل أو ادُّعِي عليه.

ببساطة من شاهد المقابلة ذاتها من أوّلها إلى آخرها، سيجد أن الرجل يرى أن إسرائيل ((محتل استيطاني مغتصب))، حسب مفهومه، وسوف يجد أن الرجل كمواطن سعودي، وأحد أفراد العائلة المالكة – كما قال – ملتزم بالموقف الرسمي الذي تقرّره قيادة بلاده، فيما يختص بمستقبل العلاقة مع إسرائيل.

يا سادة.. اتّقوا الله فيما تكتبون وتدّعون.

فلنختلف كما نشاء، ولكن لا ندّعي على الغير بالكذب والبهتان.

وهذه الحالة واحدة من ملايين الأكاذيب ومحاولات التشويه التي نراها على وسائل التواصل.