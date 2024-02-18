«أوبن إيه آي» تبرم اتفاقاً يرفع قيمتها إلى 80 ملياراً

أبرمت ((أوبن إيه آي)) اتفاقاً مع مستثمرين من شأنه تقدير قيمة الشركة الناشئة بـ 80 مليار دولار أو أكثر، بعد عام متقلب شهدته مبتكرة برنامج ((تشات جي بي تي)).

ويعني الاتفاق الذي أوردته صحيفة ((نيويورك تايمز)) لكن لم تؤكده بعد ((أوبن إيه آي))، أن قيمة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستزيد ثلاث مرات تقريباً في أقل من 10 أشهر.

وسيسمح الاتفاق للشركة، التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً، ببيع الأسهم الموجودة لمستثمرين بقيادة ((ثرايف كابيتل)).

وسيسمح كذلك للمديرين التنفيذيين والموظفين ببيع الأسهم بسعر مؤاتٍ، بعد ثلاثة أشهر فقط من تغلب الشركة على أزمة كبرى عقب إقالة مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي سام ألتمان ثم إعادته بعد أيام.

وأحدثت ((أوبن أيه آي)) ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي عند طرحها برنامج ((تشات جي بي تي)) على الإنترنت أواخر العام 2022.

وأثار النجاح الفوري للبرنامج اهتماماً كبيراً بهذه التكنولوجيا المتطورة القادرة على توليد نصوص وأصوات وصور.

وزادت مايكروسوفت، وهي أصلاً مستثمر في ((أوبن إيه آي))، استثماراتها في الشركة، وضخت حوالي 13 مليار دولار فيها خلال السنوات القليلة الماضية.

والجمعة، أعلنت ((أوبن ايه آي)) أداة جديدة أطلقت عليها اسم ((سورا)) تستخدم لإنشاء مقاطع فيديو واقعية تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصي، وهو ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.