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موسيقى يوتيوب متاحة للفيديوهات القصيرة

2/18/2024 9:15:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت منصة بث الفيديوهات عبر الإنترنت ((يوتيوب)) خاصية جديدة تتيح للمستخدم دمج فيديوهات موسيقية من مكتبة المنصة في فيديوهاتهم القصيرة التي يبثونها على خدمة الفيديوها القصيرة ((يوتيوب شورتس)) في إطار محاولات المنصة لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم تيك توك الصينية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في ضوء امتلاك يوتيوب ميزة غير موجودة في تيك توك وهي مكتبة الموسيقى الرسمية الضخمة، فإنها ستسفيد من هذه الميزة لتحقيق طموحاتها في قطاع الفيديوهات القصيرة.

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