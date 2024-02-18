مقتل 15 مدنياً بالرصاص بالكونغو الديمقراطية

قُتل 15 شخصاً أول من أمس برصاص عناصر ميليشيا في إيتوري، في هجوم هو الثاني على المدنيين في أقل من أسبوع في الإقليم المضطرب شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما أفادت أمس مصادر محلية. وحمل سكان ومسؤولون محليون المسؤولية لميليشيا ((كوديكو)) (التعاونية من أجل تنمية الكونغو)، وهي جماعة مسلحة تدعي الدفاع عن مصالح قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما. والضحايا ينتمون إلى قبيلة هيما، بحسب ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في المجتمع المدني المحلي جول تسوبا ((نصب عناصر كوديكو كمينا لسالكي طريق كاتوتو-لارغو، قرب قرية تالي، حيث اعتقلوا 15 شخصاً بينهم امرأة)). وأضاف ((لقد قيدوهم وجردوهم من ملابسهم)) قبل قتلهم، لافتاًً إلى أن بعض الضحايا ((ذبحوا، وأُعدم آخرون بالأسلحة النارية)).

من جهته، قال حاكم الإقليم روفين مابيلا إن هذا الهجوم ((يأتي في الوقت الذي كنا نشهد فيه هدوءاً منذ عدة أشهر))، مؤكداً مقتل 15 شخصاً.

وتابع مابيلا ((كنا نظن أنهم أوقفوا العنف))، مذكراً بإبرام اتفاقات سلام العام الماضي مع مجموعات مسلحة مختلفة من بينها ((كوديكو)) بعد نقاشات في نيروبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز