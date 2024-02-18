دعوة لإضراب موظفي «لوفتهانزا» غداً في مطارات ألمانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة لوفتهانزا للطيران أمس، الموظفين الأرضيين في الشركة إلى الإضراب غداً، في المطارات الألمانية الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخّم.
ووجهت نقابة ((فيردي)) في بيان دعوة للإضراب الثلاثاء ابتداءً من الساعة 04,00 صباحاً (03,00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 07,10 (06,10 بتوقيت غرينتش)، في مطارات ((فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف وكولونيا وبون وشتوتغارت)).
وأشارت النقابة التي تمثل حوالي 25 ألف موظف في الشركة إلى أن ذلك ((سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية)). وشدّدت لوفتهانزا على أن ((هذا الإضراب الجديد سيؤثر مجدداً بصورة غير متناسبة (...) على زبائننا))، مشيرة إلى سعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوية.
والتزم الموظفون بالإضراب السابق مطلع فبراير، مما أدى إلى إلغاء حوالي 90 % من الرحلات التي كانت المجموعة قد برمجتها. ويأتي هذا الإعلان بعد فشل جولة ثالثة من المفاوضات بين إدارة الشركة وممثلي الموظفين. وتطالب فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 12,5 %، مع زيادة فورية لا تقل عن 500 يورو إضافية على الرواتب الشهرية ومكافأة تعويض التضخّم بمبلغ 3 آلاف يورو.
والهدف هو تعويض التضخم في السنوات الأخيرة في ألمانيا، والذي بلغ 5,9 % العام الماضي و6,9 % العام 2022.
من جهتها، قدّمت لوفتهانزا عرضاً يتضمّن زيادة بنسبة 4% في ديسمبر، قبل زيادة بنسبة 5,5 % في فبراير 2025، ووافقت على علاوة التضخّم التي طلبتها النقابة.
محاولة تعويض
وشدّدت الشركة على أن ((كل أجير سيحصل مباشرة وبصورة مستدامة على مزيد من المال)).
وأعرب مارفين ريسكينسكي، المسؤول عن المفاوضات في النقابة، عن أسفه قائلاً ((في حين تمنح المجموعة طياريها زيادات عشرية (...)، لا يتم تعويض الموظفين الأرضيين حتى عن التضخم)).
كما يضرب طيارو ((ديسكفر))، فرع الترفيه التابع للمجموعة، من السبت إلى الاثنين من أجل إدراج جدول رواتب ووضع قواعد تتعلق بمهام الطيران وأوقات الراحة.
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