واشنطن تستهدف صواريخ ومسيرات للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أن قواتها في البحر الأحمر ((نفذت خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس)) لإحباط هجمات من المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال الجيش الأمريكي إن الضربات نفذت في الساعة الثالثة والثامنة مساء بتوقيت صنعاء (12,00 و17,00 ت غ)، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات، التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، بهدف وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأمريكية ((سنتكوم)) في بيان، أن الضربات شملت إحباط ((أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات)) في أكتوبر.

كما استهدفت زورقاً مسيراً، وكان استخدام مثل هذه الزوارق نادراً نسبياً.

وأضاف البيان أن الضربات الثلاث الأخرى استهدفت صواريخ كروز مضادة للسفن، وتابع ((حددت القيادة المركزية الأمريكية صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينتين، واحدة تحت الماء، والأخرى السطحية غير المأهولتين، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة))، مضيفاً أن الضربات هدفها ((جعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً)).

استمرار الهجمات

يأتي ذلك مع استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على عدة سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وتواصل الغارات الأمريكية البريطانية على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصراً على السفن المرتبطة بإسرائيل.

أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، ما أجبر العديد منها على تجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة حوالى 12% من التجارة البحرية العالمية.

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