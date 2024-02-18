قصف متبادل على الجبهة الشمالية

نفذت إسرائيل، أمس، قصفاً جوياً ومدفعياً جديداً على جنوب لبنان، فيما شن حزب الله عدداً من الضربات الصاروخية على مواقع إسرائيلية.

وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) أن ((الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة بصاروخين على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل))، مشيرة إلى أن ((قصفاً مدفعياً طاول وادي بيت ليف))، وذلك استمراراً لما تشهده المناطق الحدودية من توتر وتبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

هجمات صاروخية

وأعلن ((حزب الله)) أمس، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي تقع بالقرب من الحدود الجنوبية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الحزب قوله إن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي، وقصفت تموضعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث الطيحات، وتموضعاً آخر في مستوطنة شوميرا، وفي مستوطنة إيفن مناحيم، واستهدفت مبنى يتموضع فيه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يارؤون، وقصفت ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مرتين على التوالي بالأسلحة الصاروخية.

في السياق ذاته، أفاد مصدر ميداني من جنوبي لبنان، لوكالة ((سبوتنيك)) بأن ((الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدات مارون الرأس، وعيتا الشعب، وعيترون، و3 غارات على بلدة يارون، وجنوب بلدة العديسة، ونفذت طائرة مسيرة غارة على تلة العويضة فوق كفركلا، كما قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف جبل بلاط، وأطراف راميا وخلة الورد)). وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قذيفة أُطلقت من لبنان أصابت مركزاً تابعاً لقوة محلية في مستوطنة شتولا، وسقط صاروخ في منطقة يفتاح عند الحدود مع لبنان.

أزمة نزوح

وتزداد أزمة النزوح في جنوب لبنان سوءاً بسبب ارتفاع عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي. وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) أن ((أزمة النزوح تزداد سوءاً بسبب ارتفاع عدد النازحين مع اعتماد سياسة الأرض المحروقة واستهدافه المنازل وتهديده للأهالي المقيمين وسيارات الإسعاف ورجال الصحافة)).

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