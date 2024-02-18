بوتين: حرب أوكرانيا «حياة أو موت» لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي ((مسألة حياة أو موت)) بالنسبة لروسيا، وقد تحدد مصيرها، في حين تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين، نُشرت مقتطفات منها أمس: ((أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج أن تُفهم طريقة تفكيرنا)). وأضاف: ((كل ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي، لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت)). وأدلى بوتين بتصريحاته هذه رداً على سؤال حول مقابلة استمرت ساعتين، وأجراها مع مقدم البرامج الأمريكي تاكر كارلسون، واستخدمها الكرملين للترويج لسرديته الخاصة بالحرب.

ولدى سؤاله عن إسهابه في الحديث عن التاريخ الروسي في تلك المقابلة، قال بوتين: ((بالنسبة للمستمع الغربي والمشاهد، لم يكن سهلاً (فهم ذلك)، بل وأكثر من ذلك بالنسبة للأمريكيين)).

وأضاف: ((تاريخ الولايات المتحدة بدأ منذ 300 عام ونيّف، لكنني بدأت بحديثي بالعام 862؛ لذلك أعتقد أنه لم يكن من السهل على الجمهور الأمريكي أن يفهم ذلك)).

معركة أفدييفكا

يأتي ذلك بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية الصناعية في شرق أوكرانيا ومواصلة الهجوم غربها. وهنأ بوتين القائد الروسي المسؤول عن هجوم أفدييفكا الكولونيل جنرال أندري موردفيتشيف.

وذكر بوتين عبر تليغرام: ((المجد الأبدي للأبطال الذين سقطوا من أجل تحقيق مهام العملية العسكرية الخاصة)).

وكتب القائد الأوكراني في المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي على تليغرام، أن الجنود الأوكرانيين صدوا 14 هجوماً روسياً قرب لاستوتشكيني، القرية الصغيرة التي تبعد أقل من كيلومترين من أفدييفكا.

العلم الروسي

وانتهت معركة أفدييفكا برفع القوات الروسية العلم الروسي على المقر الإداري للمدينة، وعلى مصنع فحم الكوك والكيماويات، الذي أفادت تقارير بأن وحدات أوكرانية ما زالت موجودة فيه. وأظهرت المقاطع رفع العلم الروسي على المبنى الإداري للمدينة، وعلى المصنع.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتقدم القوات المسلحة الروسية ودحر القوات الأوكرانية في المدينة الواقعة إلى الشمال من مدينة دونيتسك، عاصمة مقاطعة دونيتسك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها تقدمت بواقع 8,6 كلم بسيطرتها على المدينة. وقالت إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 1500 جندي أوكراني أثناء سيطرة القوات المسلحة الروسية على أفدييفكا. ويرى مراقبون أن الاستيلاء على أفدييفكا خطوة أخرى نحو إحكام سيطرة موسكو على منطقة دونيتسك، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً باتجاه الشرق.

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