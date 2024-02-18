بوتين: حرب أوكرانيا «حياة أو موت» لروسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي ((مسألة حياة أو موت)) بالنسبة لروسيا، وقد تحدد مصيرها، في حين تواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا بعد السيطرة على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية.
وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين، نُشرت مقتطفات منها أمس: ((أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج أن تُفهم طريقة تفكيرنا)). وأضاف: ((كل ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدّم لموقعهم التكتيكي، لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت)). وأدلى بوتين بتصريحاته هذه رداً على سؤال حول مقابلة استمرت ساعتين، وأجراها مع مقدم البرامج الأمريكي تاكر كارلسون، واستخدمها الكرملين للترويج لسرديته الخاصة بالحرب.
ولدى سؤاله عن إسهابه في الحديث عن التاريخ الروسي في تلك المقابلة، قال بوتين: ((بالنسبة للمستمع الغربي والمشاهد، لم يكن سهلاً (فهم ذلك)، بل وأكثر من ذلك بالنسبة للأمريكيين)).
وأضاف: ((تاريخ الولايات المتحدة بدأ منذ 300 عام ونيّف، لكنني بدأت بحديثي بالعام 862؛ لذلك أعتقد أنه لم يكن من السهل على الجمهور الأمريكي أن يفهم ذلك)).
معركة أفدييفكا
يأتي ذلك بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا الاستراتيجية الصناعية في شرق أوكرانيا ومواصلة الهجوم غربها. وهنأ بوتين القائد الروسي المسؤول عن هجوم أفدييفكا الكولونيل جنرال أندري موردفيتشيف.
وذكر بوتين عبر تليغرام: ((المجد الأبدي للأبطال الذين سقطوا من أجل تحقيق مهام العملية العسكرية الخاصة)).
وكتب القائد الأوكراني في المنطقة الجنرال أولكسندر تارنافسكي على تليغرام، أن الجنود الأوكرانيين صدوا 14 هجوماً روسياً قرب لاستوتشكيني، القرية الصغيرة التي تبعد أقل من كيلومترين من أفدييفكا.
العلم الروسي
وانتهت معركة أفدييفكا برفع القوات الروسية العلم الروسي على المقر الإداري للمدينة، وعلى مصنع فحم الكوك والكيماويات، الذي أفادت تقارير بأن وحدات أوكرانية ما زالت موجودة فيه. وأظهرت المقاطع رفع العلم الروسي على المبنى الإداري للمدينة، وعلى المصنع.
وأظهرت لقطات مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لتقدم القوات المسلحة الروسية ودحر القوات الأوكرانية في المدينة الواقعة إلى الشمال من مدينة دونيتسك، عاصمة مقاطعة دونيتسك.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها تقدمت بواقع 8,6 كلم بسيطرتها على المدينة. وقالت إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 1500 جندي أوكراني أثناء سيطرة القوات المسلحة الروسية على أفدييفكا. ويرى مراقبون أن الاستيلاء على أفدييفكا خطوة أخرى نحو إحكام سيطرة موسكو على منطقة دونيتسك، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً باتجاه الشرق.
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