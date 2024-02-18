قرقاش: الحوار هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات مؤمنة بأن الحوار المستمر هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات، والخروج بحلول واقعية لها.

وفي تدوينة على منصة ((إكس)) قال معاليه: ((شاركت ضمن وفد الدولة في مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي يجمع قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة)).

واحتلت الحرب في قطاع غزة صدارة المناقشات في اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الستين، أمس. وأثرت الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل، وحركة حماس الفلسطينية، والمستمرة للشهر الخامس، على المؤتمر بشكل طفيف.

وتطرق المتحدثون في المؤتمر، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الموضوع خلال خطاباتهم، وتحدثوا مرة أخرى لصالح حل الدولتين، وينص هذا على قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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