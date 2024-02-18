قرقاش: الحوار هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات مؤمنة بأن الحوار المستمر هو الأكثر فعالية لمواجهة التحديات، والخروج بحلول واقعية لها.
وفي تدوينة على منصة ((إكس)) قال معاليه: ((شاركت ضمن وفد الدولة في مؤتمر ميونيخ للأمن، والذي يجمع قادة وسياسيين من مختلف دول العالم، منصة مهمة لتبادل وجهات النظر، وتفاعل حيوي لبناء الجسور وتعزيز التعاون ومناقشة القضايا الراهنة)).
واحتلت الحرب في قطاع غزة صدارة المناقشات في اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الستين، أمس. وأثرت الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل، وحركة حماس الفلسطينية، والمستمرة للشهر الخامس، على المؤتمر بشكل طفيف.
وتطرق المتحدثون في المؤتمر، بما في ذلك المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الموضوع خلال خطاباتهم، وتحدثوا مرة أخرى لصالح حل الدولتين، وينص هذا على قيام دولة فلسطينية مستقلة، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
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