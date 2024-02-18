ثاني أكبر مستشفى بغزة خارج الخدمة

قال مسؤولون محليون بقطاع الصحة، ومسؤولون بالأمم المتحدة: ((إن القصف والقتال ونقص الوقود والغارات الإسرائيلية تسببت في خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة تماماً)) أمس.

وقال مسؤولو الصحة ((إن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع لا يزال يؤوي عشرات المرضى، الذين يعانون من إصابات ناجمة عن الحرب، ومن الأزمة الصحية المتفاقمة في غزة، لكن لا توجد كهرباء، ولا يوجد عدد كاف من أفراد الأطقم الطبية لعلاجهم جميعاً)).

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن المستشفى ((خرج عن الخدمة)).

وأضاف القدرة: ((إن هناك أربعة أطقم طبية فقط تتولى رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر، وتتألف هذه الأطقم الأربعة من 25 موظفاً)). وقال إن إمدادات المياه إلى المستشفى توقفت بسبب توقف مولدات الكهرباء عن العمل منذ ثلاثة أيام، كما أن مياه الصرف الصحي تغمر غرف الطوارئ، وليس لدى الأطقم الطبية المتبقية أي وسيلة لعلاج مرضى العناية المركزة.

وأضاف: ((إن نقص إمدادات الأوكسجين نتيجة لانقطاع الكهرباء أيضاً تسبب في وفاة سبعة مرضى على الأقل)).

محور مهم

وتشكل مستشفيات غزة محوراً مهماً في الحرب، وخرج معظمهما عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الوقود، ما ترك 2.3 مليون نسمة دون رعاية صحية مناسبة.

وحثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على السماح لموظفيها بالوصول إلى المستشفى، حيث قالت إن الحصار والغارات التي تشنها إسرائيل منعتهم من مساعدة المرضى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي ((أمس وأول من أمس، لم يسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم ظروف المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصوله إلى مجمع المستشفى لتوصيل الوقود)).

قتل نازحين

وتم الدفع بأكثر من نصف سكان القطاع إلى رفح في جنوب القطاع، وأثارت الخطط الإسرائيلية لاقتحام المدينة قلقاً دولياً. وقال سكان محليون ومسؤولون إعلاميون: ((إن طائرات إسرائيلية شنت هجومين على منطقتين في رفح أمس، بما في ذلك مبنى خاوٍ بالقرب من الحدود مع مصر)).

وقال مسعفون محليون إن الهجوم الثاني أصاب منطقة مفتوحة لجأ إليها نازحون، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

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