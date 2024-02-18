واشنطن تهدد بـ«الفيتو» ضد وقف إطلاق النار في غزة

فيما تزداد حرب غزة ضراوة ومأساوية، تتضاءل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، مع تهديد الولايات المتحدة مجدداً بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.

وطلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن غداً الثلاثاء على نص لوقف إطلاق النار، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض ((الفيتو)).

ويرفض مشروع القرار ((التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين))، ويدعو إلى وضع حد لهذا ((الانتهاك للقانون الدولي))، وكذلك إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

تنديد أمريكي

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن إحالة النص إلى التصويت، تهدد بتقويض المفاوضات الجارية لإرساء هدنة جديدة.

اجتياح رفح

في الغضون، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح، حيث يتكدس 1,4 مليون فلسطيني. وقال نتانياهو ((كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عملية في رفح يقول لنا بالأساس اخسروا الحرب. لن أستسلم لذلك)). وفي مؤشر على إصراره، أكد نتانياهو أن الجيش سينفذ عمليته في رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى. وقال ((حتى إذا أنجزنا ذلك سندخل رفح)).

وقال الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في خطاب ألقاه أمام زعماء يهود أمريكيين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان في نحو الأسبوع الثاني من مارس، فإن إسرائيل ستوسع القتال ليشمل رفح أيضاً.

ونقلت وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء عن غانتس قوله إن ((أمام حماس خيار، يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن، ومن ثم يمكن لسكان غزة الاحتفال بشهر رمضان)).

دولة فلسطينية

وأضفت إسرائيل أمس طابعاً رسمياً على اعتراضها على ما سمته ((الاعتراف من جانب واحد)) بدولة فلسطينية، قائلة إن أي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول إليه من خلال مفاوضات مباشرة. وذكر بيان أن نتانياهو أجرى تصويتاً أمس، داخل الحكومة على ((قرار توضيحي)) بهذا الصدد وأنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد ((ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد)).

وقال مكتب نتنياهو إن البيان الرسمي يعكس أن ((إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة)).

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