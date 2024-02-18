طالب إماراتي يفوز بلقب «العالم الشاب»

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح الطالب الإماراتي سيف حسن إبراهيم، الذي يدرس في الصف الحادي عشر، في مدرسة الشارقة النموذجية الثانوية، في تطوير مركب كيميائي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو، ويحوله إلى وقود نظيف، وفاز بلقب ((العالم الإماراتي الشاب))، عن الدورة السابعة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، تزامناً مع شهر الابتكار، عن مشروعه الذي طوره تحت إشراف معلمة الكيمياء آيات توفيق.
وأكد الطالب سيف إبراهيم أن مشكلة الانبعاثات وتلوث الجو، كانت تشغل اهتمامه منذ فترة، وقرر الابتعاد عن الحلول التقليدية، والتركيز على طرق جديدة لمكافحة ثاني أكسيد الكربون في الجو، لذلك قام بإجراء عدة تجارب بمختبرات جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، وتوصل إلى مركب جديد يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو تحت أي ظروف طبيعية ودرجة حرارة وضغط قوي، دون الحاجة لمختبرات خاصة أو أدوات معقدة.
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