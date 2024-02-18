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طالب إماراتي يفوز بلقب «العالم الشاب»

2/18/2024 9:15:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح الطالب الإماراتي سيف حسن إبراهيم، الذي يدرس في الصف الحادي عشر، في مدرسة الشارقة النموذجية الثانوية، في تطوير مركب كيميائي يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو، ويحوله إلى وقود نظيف، وفاز بلقب ((العالم الإماراتي الشاب))، عن الدورة السابعة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، تزامناً مع شهر الابتكار، عن مشروعه الذي طوره تحت إشراف معلمة الكيمياء آيات توفيق.

وأكد الطالب سيف إبراهيم أن مشكلة الانبعاثات وتلوث الجو، كانت تشغل اهتمامه منذ فترة، وقرر الابتعاد عن الحلول التقليدية، والتركيز على طرق جديدة لمكافحة ثاني أكسيد الكربون في الجو، لذلك قام بإجراء عدة تجارب بمختبرات جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية، وتوصل إلى مركب جديد يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو تحت أي ظروف طبيعية ودرجة حرارة وضغط قوي، دون الحاجة لمختبرات خاصة أو أدوات معقدة.

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