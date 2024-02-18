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«كليفلاند كلينك أبوظبي» يقدم علاجاً مطوراً لأورام البروستات

2/18/2024 9:15:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، عن تقديمه تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة في أبوظبي، في خطوة تثري الخيارات العلاجية المتقدمة والمتاحة لمرضى أورام البروستات ضمن حرمه الطبي.

ويعد العلاج الجديد الذي يحمل اسم Focal One إجراءً ثورياً وغير جراحي يوفر للمرضى بديلاً لرعاية مرضهم بأدنى حدود التدخل. وقال الدكتور وليد حسن رئيس قسم أمراض المسالك البولية بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في المستشفى: ((على الرغم من أن علاج الموجات فوق الصوتية المركزة وعالية الكثافة Focal One ليس مناسباً لجميع مرضى أورام البروستات، فإنه يبقى خياراً علاجياً فعالاً بالنسبة للمرضى المصابين بدرجة منخفضة من السرطان ويرغبون في تجنب العلاجات الأكثر تدخلاً مثل الجراحة والعلاج الإشعاعي، كما أن مدة التعافي من هذا العلاج أقصر بشكل عام، في حين يقدم مرونة عالية تتمثل في القدرة على إعادة تطبيقه في حال عودة الورم أو عدم شفائه بشكل كامل)).

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