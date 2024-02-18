نهيان بن مبارك يؤكد حرص الإمارات على دعم مؤسسات الرعاية الصحية

أقام مركز سرطان الأطفال في لبنان ((CCCL)) مساء الجمعة الماضية، حفل عشاء خيرياً في صالة ((كوكا كولا أرينا)) في دبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وشارك في إحيائه نخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب دعماً للمركز الذي يوفر العلاج والرعاية المجانية لجميع الأطفال المصابين بالسرطان.

700 داعم

جمع الحفل أكثر من 700 داعم من شخصيات اجتماعية ودبلوماسية وفنية حرصوا على الحضور مساندة لمهمة المركز المتمثلة بتأمين التمويل اللازم لحصول الأطفال المصابين بمرض السرطان على أفضل العلاجات دون مُقابل على صعيد الصغار والمراهقين المُصابين بالسرطان من لبنان والمنطقة العربيّة.

دعم

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص الإمارات على دعم مؤسسات الرعاية الصحية وأضاف إن هذا الحفل الخيري يعبّر عن الدعم والمساندة لمركز سرطان الأطفال في لبنان، معرباً عن تقديره لجميع العاملين في المركز على كل ما يبذلونه من جهد كبير في سبيل أن يكون قادراً على أداء رسالته، في خدمة ورعاية الأطفال المصابين بالسرطان، ومساعدة أهلهم وعائلاتهم وتأكيد روح التضامن والتكافل بين جميع أفراد المجتمع في لبنان العزيز.

رعاية

ونوه إلى أن مركز سرطان الأطفال في لبنان يجسد معاني الرحمة والرعاية للأطفال، وأعرب عن إعجابه بارتباط المركز مع جميع الجهود والتطورات العالمية لمكافحة هذا المرض الخبيث واللعين خاصة مستشفى سان جود ((Saint Jude)) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المستشفى الذي تأسس على أيدي واحد من أبناء لبنان في المهجر، ويعالج جميع الأطفال، مثل المركز في لبنان، دونما اعتبار للقدرات المالية لأسرهم.

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