مختصون لـ«البيان»: أجهزة التدفئة بالمنازل «قاتل صامت»

وصف مختصون أجهزة التدفئة في المنازل بأنها ((قاتل صامت)) نتيجة سوء استخدامها من جانب العديد من الأفراد، مطالبين بزيادة الوعي المجتمعي بشأن حالات الاختناق الناجمة عن استنشاق الضحايا لغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الحطب بالمنازل والخيام في فصل الشتاء دون توفير مصادر تهوية مناسبة، وهو ما يسبب بدوره حالات غيبوبة وموتاً مفاجئاً.

وأكدوا لـ((البيان)) ضرورة تركيب كواشف للدخان بالمنازل تفادياً لوقوع حوادث الحريق، مؤكدين أن السلوكيات والتصرفات الخاطئة لاستخدام أجهزة التدفئة تتسبب في وقوع حوادث كارثية بالمنازل، وأن ضعف الوعي والإهمال المسبب الرئيسي لمخاطر الاختناق والحرائق.

وحذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور من مخاطر أجهزة التدفئة، ودعتهم إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة أثناء استخدامها، وكذلك الحطب، لتجنب وقوع حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها.



سلوكيات خاطئة



وأكد العقيد سالم راشد النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أهمية اتباع أفراد المجتمع للنصائح والإرشادات التي تطلقها إدارات الدفاع المدني في دولة الإمارات لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن سوء استخدام أساليب التدفئة داخل المنازل والخيام خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة، التي قد تتسبب في وقوع الحوادث، مثل الحرائق أو الاختناقات.

وأشار إلى أهمية التأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب تمرير الأسلاك تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من المدفأة أو حولها لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور، محذراً من إشعال الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة، والانتباه عند استخدام مدفأة الحطب، خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، ويجب إشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى، مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة.



وأكد ضرورة ارتفاع الوعي المجتمعي بحالات الاختناق الناجمة عن استنشاق الغازات الناتجة عن أجهزة التدفئة، وخاصة إشعال فحم التدفئة داخل الخيام والغرف المغلقة التي تفتقر للتهوية، إذ ينجم عن عملية الاحتراق انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، الذي يستنشقه الضحايا دون شعور، فيصابون بحالة من الإعياء والضعف، ومن ثم يدخلون في غيبوبة ثم يفارقون الحياة.



غازات سامة



وقال الدكتور محمد سيف الدين عبدالرحمن، أخصائي الأمراض التنفسية: ((لا يكاد يخلو فصل الشتاء من حوادث الحرائق الكارثية والاختناقات بسبب الاستخدام الخاطئ للدفايات بالمنازل ومواقد إشعال نيران الفحم للتدفئة داخل الخيام والغرف المغلقة بالكامل، وانبعاث الغازات السامة التي تعمل على تقليل معدل الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان واستبداله باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون، الذي يؤدي إلى شعور الضحية بالخمول والرغبة في النوم بعد استنشاق الغازات الناتجة عن عملية الاشتعال، التي تؤدي للإصابة بالاختناق والوفاة أثناء النوم، من خلال عملية يطلق عليها الوفاة بالقاتل الصامت)).



وأشار إلى أهمية الابتعاد عن الدفايات الكهربائية خلال عملية التشغيل لعدم التعرض للمجالات الكهربائية التي تصدر منها، إضافة لتسببها في الحساسية والربو والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية، ونزيف الأنف بسبب جفاف الأغشية، وجفاف البشرة، لأنها تعمل على تحويل الهواء الرطب إلى هواء جاف، وحدوث نزلات البرد بسبب التعرض المفاجئ لفارق درجات الحرارة بين الغرفة التي بها المدفأة والغرف الأخرى.

وأوضح الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة، أن غاز أول أكسيد الكربون هو القاتل الصامت، حيث يسبب حالات وفاة كثيرة على المستوى العالمي، ويحدث الضرر بهذا الغاز في الأماكن المغلقة، حيث يحرص البعض على الحصول على التدفئة باستخدام الفحم والحطب في فصل الشتاء، غير مدركين مخاطر انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة. وشدد على أهمية تركيب كواشف للدخان تفادياً لوقوع حوادث الحريق المتكررة سنوياً، حيث يعمل على توفير أعلى مستويات السلامة، ما يؤدي إلى التقليل من مخاطر الوفاة.

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