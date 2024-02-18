فهد الحساوي : أداء استثنائي لـ«دو» 2023 بإيرادات قياسية 13.6 ملياراً

أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ((دو))، نجاح الشركة في تحقيق نتائج استثنائية خلال 2023 حيث سجلت إيرادات قياسية هي الأعلى في تاريخها بإجمالي 13.64 مليار درهم، فيما تجاوزت النفقات الرأسمالية، 2 مليار درهم لافتاً إلى ارتفاع التدفق النقدي السنوي الحر من العمليات التشغيلية 23.2% إلى 3.6 مليارات درهم.



وأوضح في حوار مع ((البيان))، أن الإمارات رسخت مكانتها في التحول الرقمي عالمياً بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لطالما أكدت على ضرورة مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، فيما تلبّي الشبكة المتطورة احتياجات العملاء لافتاً إلى التزام ((دو)) بالتميز والابتكار والاستراتيجيات التي تتمحور حول متطلبات العملاء .

وأشار إلى أن ((دو)) توظف التقنيات الرقمية واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الضخمة والجيل الخامس المتقدم وإنترنت الأشياء الصناعي لتعزيز كفاءة العمليات وممارسات الاستدامة وتقديم المزيد من الابتكارات ودعم مجتمعات الأعمال والارتقاء بجودة حياة الناس.

وأوضح أن ((دو)) توفر باقة من الخدمات والحلول والمبادرات وخدمات الاتصال لدعم قطاعات الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة لدعم ازدهارها لدفع النمو في الإمارات.

وأضاف فهد الحساوي، أن بيئة الأعمال في الإمارات تشهد انتعاشاً ونمواً واضحاً متوقعاً أن يواصل الاقتصاد نموه 2024 مدعوماً بالزخم الاستثماري والتجاري إضافة إلى الرؤى والقرارات الحكيمة التي تتخذها حكومة الإمارات لتعزيز متانة الاقتصاد ما سينعكس على أداء قطاع الاتصالات ويحفز الطلب على التقنيات والحلول والخدمات. وإلى تفاصيل الحوار.



أداء قوي





على صعيد الشبكات والتكنولوجيا، ما أبرز الإنجازات التي عززت مكانة ((دو)) المتقدمة 2023؟



شهدت نتائجنا المالية تحسناً ونمواً تدريجياً على مدار السنوات الثلاث الماضية، وصولاً إلى 2023 الذي توّجنا خلاله جهودنا ومبادراتنا خلال السنوات القليلة الماضية، بتسجيل نمو ملحوظ في صافي أرباحنا ليسجل 1.67 مليار درهم بنمو 36.8% وتحقيق إيرادات قياسية، فضلاً عن مواصلة دعم خططنا وتوجهاتنا المستقبلية، في مجالات أعمالنا الأساسية أو المجالات الأخرى الواعدة.



ونواصل بذل جهودنا لمواكبة أحدث التطورات على صعيد تقنيات وتطبيقات شبكة الجيل الخامس المتقدم، وقد حققنا مؤخراً إنجازاً جديداً ولافتاً في مسار التحول نحو عصر تقنية الجيل الخامس المتقدم، حيث نجحت الشركة في اعتماد تقنية تجميع 3 نواقل متعددة واسعة النطاق لموجات شبكة الجيل الخامس، مايرسخ مكانة ((دو)) كمزود رقمي رائد في السوق يوفر تجارب اتصال عالية الجودة للمتعاملين بمعدّل سرعة نقل بيانات يصل إلى أكثر من 5 جيجابت في الثانية.

ونجحت "دو" أيضاً، في تنفيذ تجربة ميدانية على حالة استخدام جديدة لتقنية IOT-Redcap، والتي تدعم الاتصال الموثوق للأجهزة ذات متطلبات النطاق الترددي المنخفض، وستدعم هذه الحلول اختبار حالات استخدام جديدة لتقنية الجيل الخامس المتقدم في إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والقطاع الصناعي.



وأتمت ((دو)) خلال 2023 بنجاح عملية تجميع ناقلين اثنين لموجات شبكة الجيل الخامس عبر كامل شبكتها، ما وفّر للمتعاملين معدّل سرعة نقل بيانات أكثر من 3.6 جيجابت في الثانية، وفي أكتوبر 2023، تخطت حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس من ((دو)) أكثر من 60% من حجم البيانات المنقولة عبر شبكات الهاتف المتحرك، ما يعني أن حجم البيانات المنقولة عبر شبكة الجيل الخامس أكبر من حجم البيانات المنقولة عبر شبكتي الجيلين الرابع والثالث مجتمعتين.



كما انجزنا التجارب الميدانية لتقنية الشبكة الضوئية السلبية 50G PON، حيث تُعد هذه التجارب الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وتساهم التقنية المتطورة في إحداث تحول إيجابي في البنية التحتية للألياف الضوئية ذات النطاق العريض، ما يوفر سرعات اتصال أعلى لإرسال واستقبال البيانات تصل إلى 50 جيجابت في الثانية.



وتسهم التقنية الجديدة في تمكين الشركات والعملاء الأفراد من الاستفادة من التطبيقات ذات النطاق الترددي العالي، والتي تتطلب زمن استجابة منخفضاً للغاية بما في ذلك تطبيقات الفيديو التفاعلية بدقة 8k، والتصاميم السحابية ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة عالية الجودة وغيرها.



تحولات إيجابية





ما خططكم لتعزيز نشر تقنيات الجيل الخامس في الإمارات؟



تشكل تقنية الجيل الخامس ركيزة أساسية في جهودنا الهادفة إلى تسريع وتيرة تحولنا إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة لتزويد مختلف فئات عملائنا بحلول وخدمات اتصال عالية الجودة، إضافة إلى تطوير منصات وتطبيقات جديدة تعزز كفاءة عمليات الشركات والجهات الحكومية حيث تتمتع تكنولوجيا الجيل الخامس بإمكانيات كبيرة لإحداث تحولات إيجابية في نماذج الأعمال وأنماط حياة الناس.

وركزنا جهودنا خلال السنوات الماضية على تطوير بنية تحتية متقدمة لشبكة الجيل الخامس، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال فائقة السرعة وتمكين تطوير واعتماد الخدمات والحلول المبتكرة، وأثمرت الجهود عن توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس لتشمل حالياً نحو 98.5% من المناطق المأهولة بالسكان في الإمارات.

وينصب تركيزنا حالياً على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل كافة المناطق في الإمارات وفي الوقت نفسه، سنمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى استكشاف وتطوير المزيد من حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى تقنية الجيل الخامس، وتحويلها إلى تطبيقات وخدمات لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.

ووفقاً لتقرير حديث لـ((أوكلا)) Ookla العالمية المتخصصة في تحليل سرعة الإنترنت وتنزيل وإرسال البيانات، تتمتع ((دو)) بمكانة ريادية في التغطية الداخلية لشبكة الجيل الخامس في معظم مراكز التسوق في الإمارات، وسنواصل التركيز على تعزيز استثماراتنا لتحسين تغطية الشبكة وموثوقيتها وسرعتها بالاعتماد على أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة مثل الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي وغيرها، كما سنعمل على تسريع اعتماد حلول وتقنيات إنترنت الأشياء الصناعي في التصنيع والقطاعات الأخرى لدفع التحول الرقمي في المصانع والمنشآت وعلى مستوى عمليات الإنتاج أيضاً.



رؤية استراتيجية

وماذا عن استثمار ((الإمارات للاتصالات المتكاملة)) في البنية التحتية؟



بلغت النفقات الرأسمالية للشركة أكثر من ملياري درهم العام الماضي وتركزت على توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، وتوسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية، ودعم برنامج تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات، كما ارتفع التدفق النقدي السنوي الحر من العمليات التشغيلية 23.2% إلى 3,602 ملايين درهم، ما يعكس القدرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

وعززت ((دو)) قدرتها التنافسية من خلال النمو القوي في الإيرادات، وحققت نتائج استثنائية 2023 وسجلت إيرادات هي الأعلى في تاريخها بقيمة 13.64 مليار درهم.

وأدى التزام ((دو)) بالابتكار التكنولوجي إلى تسريع وتيرة اعتماد منصاتنا وقنواتنا الرقمية، حيث يستخدم أكثر من مليوني عميل تطبيق دو حالياً، وعزز التقدم التكنولوجي، إلى جانب التركيز المستمر على تعزيز تجارب العملاء، مكانة ((دو)) التي حلت بالمرتبة الثالثة كأقوى العلامات التجارية في الإمارات، كما ساعدتنا استثماراتنا في تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتحول القائم على التحليلات في ريادة قطاع الاتصالات في ما يتعلق بجودة تغطية وأداء شبكة الجيل الخامس، إضافة إلى مواصلة التوسع في شبكة الألياف للمنازل.



البنية التحتية

ما الأولويات التي تركز عليها ((دو)) خلال 2024؟



تتمحور أولوياتنا خلال 2024 وما بعده في مواصلة تعزيز رؤيتنا بالتحول إلى مزود رقمي رائد لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة بالاعتماد على نموذج تشغيلي فعّال ومتقدم، ولتحقيق هذا الهدف، سنستمر بالتركيز على تطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، خاصة مع تخطي حجم البيانات المنقولة عبر شبكتنا من الجيل الخامس أكثر من 60% من إجمالي البيانات المنقولة عبر شبكات الهاتف المتحرك ومواصلة مشاريع استراتيجية نوعية للارتقاء بعمليات الشركة إلى مستوى جديد ,مواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والاتصال والمجالات المرتبطة بهما، بما في ذلك الخدمات المدارة والأمن السيبراني ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وسنواصل الاستثمار في المجالات التي ستساعدنا على تسريع وتيرة تحولنا بما في ذلك توسيع نطاق شبكات الهاتف المتحرك والثابت، وتعزيز كفاءة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا، والارتقاء بتجارب العملاء من خلال ((رقمنة)) قنوات التواصل مع المتعاملين.

وتشمل الأولويات الرئيسية ضمن هذا الإطار الاستراتيجي مواصلة التركيز على تقديم خدمات متميزة في الهاتف المتحرك والثابت، ومعالجة الفجوات الموجودة في السوق، وخاصة على صعيد الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات للمستهلكين الأفراد.

وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية الشراكات ودورها في مساعدتنا على تحقيق هذه الأهداف، سنستمر بإبرام شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية ذاتها للمستقبل.

وتمكنت ((دو)) بفضل استراتيجياتها الشاملة والمتقدمة والتزامها ببناء قوة عاملة أكثر فعالية وإبداعاً وابتكاراً من تحقيق تحسن كبير وملحوظ في أدائها السنوي ضمن مؤشر ((Glint)) الخاص بقياس جودة ثقافة بيئة العمل ومستوى مشاركة الموظفين لتصل إلى 81%. وأسهم الأداء المتميز الذي سجلته ((دو)) ضمن المؤشر في ترسيخ مكانتها بين أفضل الشركات أداءً في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.



دعم الأعمال

ما الحلول والابتكارات التي قدّمتها ((دو)) لدعم قطاع الأعمال والشركات الصغيرة 2023؟



ندرك في ((دو)) الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دعم الاقتصاد المحلي والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي التي أقرتها حكومة الإمارات، لذلك نولي أهمية كبيرة بدعم هذه الفئة من الشركات في رحلتها نحو تعزيز نموها وتنافسيتها.

ونجحنا خلال 2023 في تطوير وتصميم حلول وخدمات اتصال تتناسب مع متطلبات هذه الفئة من الشركات مثل ((باقة انطلق للأعمال)) وغيرها من الباقات التي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة كل ما تحتاجه من خدمات وحلول اتصال مبتكرة تساعدها على النمو والمساهمة بدور محوري في دفع التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.



وتتخطّى مبادراتنا الهادفة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة حدود ما نوفره من منتجات وخدمات وحلول اتصال أساسية؛ لتشمل نهجاً متكاملاً يتمحور حول تلبية احتياجات ومتطلبات الأعمال لهذه الفئة من الشركات ومن الأمثلة المميزة على جهودنا المبذولة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الانطلاق في مشاريعهم الخاصة شراكتنا مع معرض ((إكسباند نورث ستار)) والذي وفر لنا منصة متميزة للتواصل مع ممثلي الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مساحة العمل المؤقتة ((وورك جت أوي)) التي أطلقناها على شاطئ الشروق (صن رايز بيتش) بدبي.



بيئة محفزة

كيف تساهم ((دو)) في دعم أجندة التّوطين في الدولة واستقطاب المواهب الإماراتية؟



نفخر اليوم بكوننا واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بفضل بيئة العمل المحفزّة التي نوفرها وثقافتنا المؤسسية المدفوعة بالابتكار ويشغل حالياً 50% من الموظفين الإماراتيين العاملين لدينا مناصب قيادية في مختلف الأقسام والإدارات.



وعلى صعيد استراتيجيات التوطين، تُعد ((دو)) حالياً واحدة من أكثر الشركات نجاحاً على مستوى القطاع بفضل مبادراتها المتعددة وبرامج التدريب والتطوير المهني التي توفرها لأنباء الإمارات، هذا إلى جانب شراكاتها المتميزة مع العديد من الشركات الرائدة لتنمية المواهب المحلية.



التحول الرقمي

كيف تقيمون مستوى التحول الرقمي الحاصل في الشركات المحلية من حيث النضج؟



كانت الإمارات ولا تزال سبّاقة في احتضان وتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية، وتُعد اليوم رائدة في التحول الرقمي عالمياً بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة التي لطالما أكدت على ضرورة مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، إلى جانب الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية.



ولا شكَّ في أن مشهد التحول الرقمي في الإمارات يتطور بوتيرة متسارعة نتيجة التوجه المتزايد من جانب الشركات عبر مختلف القطاعات نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي والاستفادة من التقنيات والابتكارات الرقمية للارتقاء بنماذج أعمالها وتعزيز تنافسيتها. ونجحت ((دو)) خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لدعم رؤيتها بالمساهمة في إحداث تحولات إيجابية في المشهد الرقمي.

وتلبّي شبكتنا المتطورة احتياجات مختلف شرائح عملائنا، وخاصةً الجهات الحكومية لمساعدتها وتمكينها من ريادة المرحلة التالية من رحلة الابتكار الرقمي والتكنولوجي.



متطلبات المستقبل





تكتسب التقنيات الرقمية المتطورة أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات كيف تنظرون إلى تعزيز هذا الدور؟



يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة تطورات متسارعة نتيجة ظهور العديد من التقنيات الناشئة والمتقدمة التي أحدثت ثورة في نماذج الأعمال التي كانت سائدة، سواء على مستوى قطاع الاتصالات أو قطاعات الأعمال الأخرى.

وقد تمكنت ((دو)) على مدار السنوات الماضية من التكيف مع هذه التحولات واعتماد نهج يرتكز على تسخير وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم المزيد من الابتكارات التي تسهم في تمكين الجهات الحكومية من مواكبة متطلبات المستقبل ودعم مجتمعات الأعمال والارتقاء بجودة حياة الناس.

وبكل تأكيد تتمتع التقنيات الناشئة والمتقدمة بإمكانات كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، وقد كثفنا جهودنا خلال الفترة الماضية لاستكشاف وتنفيذ حالات استخدام جديدة لمجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الضخمة والجيل الخامس المتقدم وإنترنت الأشياء الصناعية لتعزيز كفاءة العمليات وممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات.



ضغوطات التكاليف

ما أبرز التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في رحلة التحول الرقمي؟



هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها خلال رحلة تحولها الرقمي بما في ذلك تزايد مستوى التعقيد على مستوى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة الضغوطات المتعلقة بالتكاليف، ونقص المهارات اللازمة لاعتماد استراتيجيات السحابة.

إضافة إلى ذلك، وفي ظل التحولات التي تشهدها قطاعات الأعمال والتوجه المتزايد نحو اعتماد الحلول والمنصات الرقمية، تزداد الحاجة إلى تعزيز الأمن الإلكتروني وحماية البنية التحتية الرقمية ونوفر لعملائنا في القطاعين العام والخاص محفظة واسعة من حلول أمن المعلومات لحماية البيانات من التهديدات الإلكترونية المحتملة على مدار الساعة.

خدمات موثوقة

كيف تتكيفون مع نمو الطلب على خدمات الاتصال والإنترنت؟

تمكنت ((دو)) على مدار السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها في عالم خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات، حيث نجحت في ابتكار العديد من الحلول وخدمات الاتصال التي غيرت المشهد الرقمي على مستوى الدولة.

وتتمتع شبكتنا اليوم بالمرونة والطاقة الاستيعابية التي تخوّلها توفير خدمات اتصال موثوقة واستيعاب النمو في الطلب. كما يتمتع نموذج عملياتنا بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على مواكبة التحولات على نحو سريع وفعّال، ونعمل على تحسين أداء شبكاتنا لتلبية متطلبات العملاء.

نمو اقتصاد الإمارات ينعش الطلب على حلول الاتصالات

أكد فهد الحساوي، أن بيئة الأعمال في الإمارات تشهد بشكل عام انتعاشاً ونمواً واضحاً عبر مختلف القطاعات، ويتوقع أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه 2024 مدعوماً بالزخم الاستثماري والتجاري إضافة إلى الرؤى والقرارات الحكيمة التي تتخذها حكومة الإمارات لتعزيز متانة وقوة الاقتصاد ، ما سينعكس على أداء قطاع الاتصالات وزيادة الطلب على تقنيات وحلول وخدمات الاتصال المتطورة.

وتمتلك الإمارات سوقاً متقدمة وتنافسية لقطاع الاتصالات من بين الأفضل عالمياً.



وقال إن ((دو)) ستواصل التركيز على تبني أحدث تقنيات المستقبل التي تتمتع بالقدرة على خلق المزيد من إمكانيات وفرص النمو، وستعمل على تنويع محفظتها من حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات المستقبل.









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