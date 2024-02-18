انطلاق مؤتمر حوار الحضارات والتسامح بأبوظبي غداً

تحت شعار ((تجسير الحضارات ورعاية التنوع)) تنطلق غداً في أبوظبي أعمال ((المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح))، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويحظى المؤتمر الدولي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وينظمه مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ووزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة. ويتضمن الحدث العالمي الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة ما بين 20-22 فبراير الجاري، جلسات ومناقشات حوارية حول شعار المؤتمر، والتركيز على قيم التسامح والتعايش الإنساني التي ينطوي عليها التعاون والحوارات الهادفة بين الحضارات المختلفة.

أفكار

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عن أهمية المؤتمر بطروحاته المتنوعة، والتي تناقش كل الأفكار التي تنتصر للإنسان والكوكب الذي يعيش عليه، لافتاً إلى أن جميع الحضارات الإنسانية مدعوة لهذا الحوار الهادف، مؤكداً أن قيم التسامح والتعايش الإنساني ستكون حاضرة في هذا المؤتمر العالمي الذي بني على أسس علمية ومناهج بحثية للخروج برؤية وخطة عمل من أجل الإنسانية جمعاء، وهذا ما تعمل عليه الإمارات دائماً وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس الأمناء لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات: إن دولة الإمارات العربية المتحدة ضربت أروع الأمثلة في قيم التسامح والتعايش المشترك، بفضل القيادة الرشيدة وسياساتها المعتدلة.

رؤية

وأكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن استضافة الدولة للمؤتمر الدولي للحوار الحضاري والتسامح تمثل رؤيتها ونهجها الأصيل في دعم القواسم المشتركة بين الشعوب، وتعزيز مجالات التواصل الإنساني والحضاري بينها، كما تؤكد اهتمامها وإيمانها بدور العمل الثقافي في تعزيز التعايش والتسامح وتقريب المسافات بين الحضارات المختلفة، ومن طريق ذلك تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية.

وقال الظاهري إن المؤتمر من شأنه إحداث نقلة نوعية في مستوى الجهود المبذولة في هذا الصدد، خصوصاً أنه يناقش تلاقي الحضارات وتعزيز التسامح بمناقشات علمية وبحثية، ويتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك تبادل التجارب التاريخية ودور الثقافة في تعزيز التعايش، وأهمية فهم الاختلافات الثقافية في المجتمعات المعاصرة واحترامها.

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