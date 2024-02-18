علياء المزروعي مديرة البرنامج لـ «البيان»: «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار» فرصة لتنويع الموارد المائية

أكدت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أن علوم الاستمطار تمثل فرصة واعدة لتنويع الموارد المائية وتقليل الاعتماد على إمدادات المياه التقليدية.

وأشارت إلى أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يسهم في هذه الجهود من خلال مواصلة الاستثمار في بحوث الاستمطار والتقنيات المرتبطة به، وحسب تقرير مراجعة النظراء الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الأنشطة العالمية لتعزيز هطول الأمطار، فقد سجل عدد من عمليات التلقيح الدولية زيادات ملحوظة في كمية المياه الناتجة عن الأمطار بنسب تتراوح ما بين 5% و25%، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن المائي.

وأوضحت علياء المزروعي أن المشاريع الحاصلة على منحة الدورات السابقة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ساهمت في تعزيز فهمنا العلمي لعمليات تعزيز هطول الأمطار، فضلاً عن دعم تطوير تقنيات مبتكرة في مجال تلقيح السحب. وقد وظفت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من التقنيات، كتكنولوجيا النانو، وأنظمة الطائرات من دون طيار، والخوارزميات المتقدمة لمعالجة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والمناهج التجريبية العددية، وغيرها، الأمر الذي ساعد الباحثين والمؤسسات العلمية المشاركة في هذه المشاريع في بناء قدرات جديدة في هذا المجال، فضلاً عن الوصول إلى فهم أفضل لعمليات تكون السحب والفيزياء الدقيقة لهطول الأمطار.

وحول التقنيات الجديدة التي سيتم دعمها قالت المزروعي إن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في إطار دورته الخامسة، سيواصل تمويل المقترحات البحثية الرائدة التي تطبق التقنيات الجديدة في مجال أبحاث الاستمطار، حيث يركز مشروع الدكتور غيوم ماتراس على استخدام الليزر لإحداث تعديلات جوية يمكن التحكم فيها للتأثير على عمليات هطول الأمطار وتعزيزها من خلال عمليات المحاكاة العددية والتجارب المعملية.

وفيما يخص المجالات التي تركز عليها الدورة الخامسة للبرنامج أشارت علياء المزروعي إلى تحسين فرص تكون السحب، وتعزيز هطول الأمطار، ويغطي هذان المجالان جانباً مهماً من علوم الاستمطار ويشكلان فرصة قيمة للباحثين للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة للنهوض بأبحاث الاستمطار.

وحول أهمية الاستثمار في أبحاث الاستمطار، قالت علياء المزروعي إن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يرى أن الاستثمار في هذا الجانب خيار استراتيجي نظراً لدوره الحاسم في معالجة ندرة المياه، وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.

ويؤدي التغير المناخي والطلب المتزايد على الموارد المائية وزيادة النمو السكاني إلى تفاقم ندرة المياه على مستوى العالم، مما يفرض علينا تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.

علاوة على ذلك، فإن الدعم المتواصل الذي يقدمه البرنامج للأبحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجال الاستمطار ينطلق من إيمانه القوي بجدوى أبحاث الاستثمار كاستثمار استراتيجي لضمان الأمن المائي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي.

وختمت بالقول ((في إطار جهود البرنامج للتصدي لتداعيات التغير المناخي، بما في ذلك تحديات الأمن المائي، سنعمل على توظيف مخرجات مؤتمر ((كوب 28)) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي، وساهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي لمعالجة هذه التحديات))، مؤكدة أن البرنامج يسعى إلى الاستفادة من الأفكار المطروحة والشراكات الدولية التي تم تعزيزها خلال المؤتمر.

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