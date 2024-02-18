صقر غباش: علاقات الإمارات والأردن قائمة على أسس راسخة

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في عمّان، الدكتور عبدالله النسور، رئيس مجلس الأعيان الأردني بالإنابة، في زيارته الرسمية على رأس وفد المجلس إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، وأكدا أهمية ترسيخها والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وشدد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ما يعزز التعاون وتنسيق المواقف حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية والتشريعية، والاستفادة من الخبرات والتعاون بين البلدين في المجال البرلماني.

ورحب الدكتور عبدالله النسور في بداية اللقاء بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية والتي تقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل، وتتعزز عبر التنسيق والتعاون المشترك.

وأكد معالي صقر غباش أن علاقات التعاون المتميزة بين دولةِ الإماراتِ العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية بأبعادِها المختلفة تعد نموذجاً رائداً يُحتذى به قائماً على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ما أثّر في حجم التعاون والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني.

وجرى في المباحثات مناقشة مختلف أوجه التعاون القائم بين الإمارات والأردن في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين ويبرز علاقات الأخوة والتعاون المتجذرة.

وأكد الجانبان متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين، كما أكدا أن علاقات البلدين، تسير نحو أعلى مستويات التنسيق، وهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتنسيق المواقف في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بالأمن القومي العربي والتضامن العربي.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والدفع بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز