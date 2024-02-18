الإمارات وألمانيا تتعاونان لتحقيق الحياد المناخي

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إعلان نوايا مشترك مع ولاية بادن - فورتمبيرغ الألمانية، بشأن تعزيز التعاون في مجال المسرّعات الصناعية، ومرونة سلاسل التوريد، وتوظيف وتطوير حلول التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى خفض الكربون من القطاع الصناعي، ودعم جهود تحقيق الحياد المناخي، وذلك على هامش مشاركة الوزارة في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، المقام في مدينة ميونخ الألمانية، من 16 إلى 18 فبراير 2024.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونيكول هوفميستر-كراوت وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة بولاية بادن فورتمبيرغ، وثيكلا ووكر وزيرة البيئة وحماية المناخ وقطاع الطاقة في الولاية الألمانية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: ((تماشياً مع رؤية القيادة، وضمن التوجه الاستراتيجي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز التعاون الدولي، بهدف نقل وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي ريادي للصناعة والابتكار.

وأضاف معاليه: ((تجلى التزام الدولة بتعزيز التعاون خلال استضافتها لمؤتمر COP28، حيث قادت الإمارات العديد من المبادرات الدولية، لرفع مساهمة الصناعة في تحقيق المستهدفات العالمية لخفض الكربون، ومن أبرزها إطلاق خريطة طريق لخفض الكربون من القطاع الصناعي، والتي تمثل نموذجاً ريادياً للحد من انبعاثات الكربون بشكل مرحلي، والوصول لنسبة خفض 93 % بحلول عام 2050.

وأضاف: ((يأتي التعاون مع ولاية بادن-فورتمبيرغ، استكمالاً لهذه الجهود، حيث سيسهم في تحقيق انتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة، وزيادة نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع كل من مستهدفات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

من جهتها، معالي ثيكلا ووكر: ((يعتبر الهيدروجين الوقود الأمثل لبناء مجتمعات صناعية محايدة مناخياً، ونتطلع لتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، وعلى رأسهم دولة الإمارات، لإنشاء سوق مشتركة للهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع كل من دولة الإمارات وولاية بادن فورتمبيرغ بالقدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

بدورها، قالت الدكتورة نيكونل هوفميستر-كراوت: ((هدفنا هو تعزيز مكانة ولاية بادن فورتمبيرغ، كمركز عالمي للصناعة والأعمال والتكنولوجيا ،ولتحقيق ذلك، علينا تلبية كافة متطلبات الموردين، والتركيز بشكل أكبر على تطوير قدراتنا الهندسية والصناعية، وتعزيز اعتمادنا على الهيدروجين، باعتباره وقود المستقبل.

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