مجلس الوزراء يؤجل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق

وجه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.

كما كلف وزارة الاقتصاد كذلك بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.

حرص

وأكد مستفيدون أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والتوجيهات لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومتابعتها عن كثب لكافة التفاصيل التي تمس حياة أفراد المجتمع، مشيرين إلى أن القرار جاء في التوقيت المناسب ليضع حداً لارتفاع الأسعار التي شهدت زيادة تراوحت بين 10 إلى 40% في تكلفة مواد البناء الأساسية، وهو ما شكل عبئاً على من هم كانوا في مرحلة البناء أو المقبلين عليه.

توجيهات حكيمة

وفي هذا السياق، قال المهندس المعماري طارق الحمادي إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار هو في المقام الأول يعكس قرب قيادتنا الرشيدة واستماعها لكافة شرائح المجتمع، وإصدار التوجيهات الحكيمة التي تدخل السعادة والفرحة على الجميع، مشيراً إلى أن الجميع كان على يقين، بعد بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري، بأنه لن يستمر، في ظل حكمة القيادة، وسعيها الدؤوب إلى معالجة التحديات التي تواجه أفراد المجتمع والعمل لإسعادهم.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت حركة غير منتظمة لأسعار مواد البناء أثرت بشكل كبير على مواصلة العمل في المشاريع السكنية بشكل خاص، وهو ما وضع المقبلين على البناء، ومن شرعوا في بناء المساكن، أمام معضلة حقيقية تركتهم أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما استمرار العمل في المسكن أو العقار، وتحمل تكاليف إضافية غير المتفق عليها في عقد البناء، وقد تتجاوز نسبتها 10% في بعض الحالات، أو التوقف مؤقتاً لحين عودة الاستقرار إلى سوق مواد البناء، ومراقبة ما يحدث في الأيام المقبلة.

قيادة استثنائية

من جهته، قال عبدالله دعيفس، مستثمر في التطوير العقاري، إن دولة الإمارات تتميز بقيادة استثنائية حريصة على تذليل العقبات والتحديات وسرعة اتخاذ القرار، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بجوانب تخص المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لافتاً إلى أن تأجيل القرار ودراسته بشكل مستفيض سوف يعيد الأمور إلى نصابها، وسوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرها من المواد الأساسية، وبالتالي سوف يعفي من شرعوا في البناء من تكاليف إضافية لم تكن في الحسبان.

إعفاءات

بدوره، قال أحمد الزرعوني، مالك شركة مقاولات، إن تأجيل القرار ودراسته واتخاذ التدابير اللازمة التي جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء، أدخلت الفرحة في قلوب العديد من المواطنين والمقيمين، الذين كانوا في مرحلة البناء، حيث يعفيهم ذلك من تحمل تكاليف خارج حساباتهم، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة متسارعة.

حلول ودية

وأشار إلى أنه منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري، دخل العديد من أصحاب شركات المقاولات في مفاوضات للتوصل لحلول ودية وتسويات حول دفع المبالغ المترتبة على ارتفاع الأسعار، والتي هي، بحسب عقد البناء، يتحملها مالك المنزل أو العقار الذي يتم بناؤه، ولكن بعض أصحاب شركات المقاولات رغب في استمرار العمل، وقام بتحمل جزء من النسبة الإضافية لتقليل العبء على الذين شرعوا في البناء، في حين لم يجد البعض الآخر فرصة للمساهمة بنسبة تحمل، وهو ما كان موضوع جدل ونقاش بين طرفي التعاقد طوال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن القرار والتوجيهات الرشيدة أنهت الجدل وأعادت الأمور إلى نصابها.

من جانبه، قال عبدالله الكتبي، إنه منذ فترة قليلة بدأ في البحث عن شركات مقاولات لبناء مسكن خاص له، وخلال اطلاعه على عروض البناء من قبل الشركات المختصة، لاحظ ارتفاعاً في الأسعار بين التي كان يحصل عليها قبل بداية الشهر الجاري، مقارنة بالأيام السابقة، وبنسبة تخطت 10 %، وهو ما ترتب عليه تأجيل مرحلة البناء في الوقت الحالي، وإعادة تصميم المسكن مجدداً ليتناسب مع قدرته المالية في حال استمرار الأسعار في وضعها الحالي، لافتاً إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الرسوم أشعره بالسعادة والفرحة، كما هو حال الآخرين الذين عاشوا فرحة الخبر الذي زف إليهم.







تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز