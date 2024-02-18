شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة حسن بن الشيخ

(MENAFN
- Al-Bayan)
دبي - البيان
قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ.
مواساة
جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، حيث أعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء رجال أعمال ومسؤولون.
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