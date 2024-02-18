شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة حسن بن الشيخ

دبي - البيان

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال الإماراتي حسن محمد بن الشيخ.

مواساة

جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي، حيث أعربوا عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء رجال أعمال ومسؤولون.

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