«جلفود 2024» ينطلق اليوم في دبي بمشاركة 5500 عارض

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي الدورة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود، والتي ترحب بأكثر من 150 ألف مشارك من 190 دولة. مع ما يقدر بحجم صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، وأجنحة تمتد على 24 قاعة تضم منتجات متطورة وحلولاً من أكثر من 5500 عارض، وفعاليات تفاعلية من بينها توب تيبل ودبي للمأكولات العالمية، والتي ستجمع أكثر من 100 طاهٍ عالمي مشهور، من بينهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان، مع سقف توقعات مرتفع لنسخة هذا العام من أكبر حدث سنوي لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم.

كما سيتم طرح العديد من الرؤى الغنية من قبل أبرز واضعي السياسات وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم على هامش مؤتمر جلفود إنسباير، حيث تلقي معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة الكلمة الافتتاحية في اليوم الأول من المؤتمر. وتقدم معاليها وجهة نظر ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت يتلاقى فيه تغير المناخ والجغرافيا السياسية والتكنولوجيا الناشئة لإحداث تغيير جذري في النظم الغذائية والاقتصادات العالمية.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: ((معرض جلفود أكبر حدث لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم، سيكون المكان الوحيد للتعرف على كيفية استجابة مجتمع الأغذية العالمي، من قادة الصناعة وصانعي السياسات إلى المبتكرين والطهاة إلى المتغيرات المحيطة. نحن نتطلع إلى الترحيب بعالم المأكولات والمشروبات في الوقت الذي نلهم فيه اقتصاد الغذاء المستقبلي حول العالم)).

ويتطلع قطاع الأغذية والمشروبات، مع اقتراب الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق معرض جلفود في عام 2025، أكثر من أي وقتٍ مضى إلى مستقبل متعدد الجوانب يتميز بمزيد من الرقمنة والابتكار التكنولوجي لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، ومزيد من الأنظمة الغذائية الدائرية للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، والتركيز المتزايد على السلامة والأمن والشفافية في سلسلة التوريد.

ويشارك في مؤتمر جلفود إنسباير لهذا العام أكثر من 200 شخصية بارزة من قادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمي ورواد الأعمال وصناع السياسات وخبراء استشراف المستقبل والطهاة، حيث يلقون سلسلة من الكلمات الرئيسية إلى جانب الجلسات الحوارية والمحادثات الجانبية والعروض وورش العمل الديناميكية.

وتتميز دورة هذا العام من المؤتمر الرائد بمشاركة أكثر من 60 من خبراء استشراف مستقبل قطاع الأغذية العالميين لتقديم مجموعة غنية من الرؤى القيمة حول التوجهات التكنولوجية (مثل الذكاء الاصطناعي الشخصي) والثقافية والديمغرافية، فضلاً عن التوجهات المتعلقة بنمط الحياة والنكهات التي ترسم ملامح مستقبل عالم الأغذية. وتضم قائمة الخبراء المختصين في استشراف مستقبل الأغذية كلاً من دانيل ليفاين، مدير معهد أفانت غايد؛ وتوم تشيزرايت، خبير استشراف المستقبل التطبيقي؛ وطوني هانتر، خبير غذائي عالمي في استشراف المستقبل وعالم أغذية؛ والدكتور مورجان جاي، خبير استشراف المستقبل في مجال الأغذية.

ويسلط مؤتمر جلفود إنسباير الضوء على مستقبل أنظمة الغذاء، بما في ذلك سبل تكيف القطاع مع التوجهات الاستهلاكية وأنماط الحياة الناشئة، والعلوم المتطورة بما فيها دور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا البلوك تشاين في تحسين الأمن الغذائي وتطوير الأغذية الجديدة، ومزايا الرقمنة في مجال البحث والتطوير واختبار الأغذية وتركيبها، وتقنيات الجينوم الجديدة والحلول الحيوية، واعتماد أفضل الممارسات في الزراعة؛ وبناء أنظمة الغذاء المتجددة/الدائرية؛ ونماذج العمل الجديدة وفرص التعاون، بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحركة من المزرعة إلى المائدة؛ وسبل الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة، مثل البيانات الضخمة، من قبل قطاع الأغذية والجهات التنظيمية بما يسمح بالرقابة الفورية وتعزيز إمكانية التتبع؛ وتعزيز المرونة والاستدامة في سلسلة التوريد للحد من أثر التغير المناخي وعدم التكافؤ الاقتصادي والنزاعات؛ وتجنب هدر الغذاء وزيادة مستويات إعادة التدوير في مجال تغليف الأغذية؛ وأحدث المنتجات والمكونات؛ وغيرها الكثير.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين خلال المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام: الدكتور إبراهيم عبد الرحمنوف، وزير الزراعة في جمهورية أوزبكستان، ومصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة؛ ومحمد لوتاه، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف دبي؛ وعلياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة؛ الدكتور عبيد الزعابي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين: الشيخ محمد الحارثي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، الحدائق والمناطق، موانئ دبي العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ عبد المحسن السالم، مدير الدراسات الاستراتيجية والابتكار الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مدن، وغيرها الكثير.

((توب تيبل)) و((المأكولات العالمية))

تعود فعالية دبي للمأكولات العالمية من جديد بعد النجاح الباهر الذي حققته دورتها الأولى العام الماضي، لتقدم سلسلة من تجارب تناول الطعام في مختلف أنحاء دبي. وتوفر منصة للطهاة في دبي للتعاون بسلاسة مع أشهر الطهاة من أوروبا، والمساهمة في رسم ملامح الهوية الثقافية لدبي.

وتشهد المبادرة تنظيم عدد من مآدب العشاء التي يشرف على تحضيرها فرق مكونة من أربعة إلى ستة من أبرز الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان،.

ويشهد معرض جلفود أيضاً انطلاق فعالية توب تيبل في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 و23 فبراير، حيث يمكن للضيوف لقاء أشهر الطهاة على مستوى العالم وحضور دروس تعليمية منهم مباشرة. وسيكون الضيوف على موعد لمشاهدة أكثر من 100 من أبرز الطهاة الحاصلين منهم 25 من الحاصلين على نجمة ميشلان أثناء تقديمهم لما يزيد على 90 درساً تعليمياً يحضرون فيها باقة من الأطباق الاستثنائية من مختلف المطابخ العالمية.

الاحتفاء بالابتكار

وتحتفي جوائز جلفود للابتكار بالتميز في تطوير المنتجات الجديدة. وتستقبل الفعالية هذا العام ما يزيد على 800 مشاركة ضمن 10 فئات، مع إضافة فئتين جديدتين عن أفضل منتج جاهز للأكل وأفضل المأكولات التراثية.

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