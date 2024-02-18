المستثمرون يقلصون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في مايو

قلّص المستثمرون رهاناتهم، بالتزامن مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في مايو، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يناير إلى 3.1 %.

وبعد صدور البيانات، انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في مايو، المستقاة من أسواق العقود الآجلة من 50 % إلى 30 %، في حين اُستبعدت احتمالات الخفض في مارس تماماً تقريباً.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة بواقع 0.14 نقطة مئوية، إلى 4.6 %، كما ارتفع العائد المرجعي لأجل 10 سنوات، بواقع 0.11 نقطة مئوية، إلى 4.28 %، ويرتفع العائد مع انخفاض الأسعار.

وتأتي هذه الأرقام، في الوقت الذي يدرس فيه الفيدرالي موعد خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 5.25 %، إلى 5.5 %، بعد حملة طويلة لكبح ضغوط الأسعار المستمرة. وقال دين ماكي كبير الاقتصاديين في ((بوينت 72 آسيت مانجمنت))، هذه بيانات مزعجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأي خطة لخفض أسعار الفائدة قريباً. وأضاف: ((أعتقد أن هذا يبعد فكرة خفض أسعار الفائدة في مارس عن طاولة المفاوضات، كما يجعل خفض أسعار الفائدة في مايو غير مرجح)).

وتوقّع اقتصاديون، استطلعت ((بلومبرغ)) آراءهم، أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 2.9 %، بانخفاض عن 3.4 % من ديسمبر. وبلغ التضخم الأساسي، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب، ويستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.9 % على أساس سنوي في يناير، وهو نفس المعدل الذي سجله في الشهر السابق.

وقد دفع الانخفاض الكبير في التضخم بشكل عام على مدار العام الماضي، البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، إلى استبعاد أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، والبدء في مناقشة إمكانية خفضها.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الشهر الماضي، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ في القيام بذلك، حتى يتحقق المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 %.

وقالت كريستينا هوبر كبيرة استراتيجيي السوق العالمية في شركة إنفيسكو: ((من المرجح أن يحتاج الفيدرالي إلى المزيد من البيانات، ليشعر بالارتياح قبل خفض أسعار الفائدة)). وأضافت: ((لا يزال التقدم يمضي في طريقه، لكنه ربما لا يمضي بالسرعة التي يودّها الفيدرالي)).

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: ((في الوقت الذي تظل فيه بيانات النمو والتوظيف قوية، انخفض التضخم بمقدار الثلثين عن ذروته، لكننا نعلم أن ثمّة المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التكاليف)).

وارتفع الدولار، الذي تتأثر تحركاته بالتغييرات في توقعات أسعار الفائدة، بنسبة 0.6 %، بعد صدور بيانات التضخم. وساهم كل من الإسكان والتأمين على السيارات والرعاية الطبية في ضغوط الأسعار في يناير، وكان المأوى، الذي تمثل تكاليف الإيجار، أكبر مكون له، أكبر تأثير في التضخم الأساسي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6 % في يناير.

وأظهرت الأرقام أنه بينما استمر الانكماش في السلع الأساسية، ظل التضخم في الخدمات قوياً، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة تكاليف الرعاية الطبية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9 % في يناير على أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 3 % منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في الفترة من 19 إلى 20 مارس، حيث سيصدر أحدث استطلاع له، يُظهر توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة والتضخم والبطالة.

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