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رجل يقفز إلى عرين الأسد من أجل التقاط صورة سيلفي.. وهذا مصيره

2/18/2024 8:04:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


لقي رجل مصرعه عندما قفز
إلى عرين الأسد ليلتقط صورة سيلفي معه .

وكشف مسؤولو إدارة الغابات أن رجلاً في جنوب الهند لقي حتفه ونهش حتى الموت على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى عرينه.

وقال مسؤولو حديقة الحيوانات أن براهلاد غوجار، البالغ من العمر 38 سنة، تسلق سياجاً يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى عرين الأسد في حديقة حيوانات سري فينكاتيسوارا بتيروباتي، الخميس، بولاية أندرا براديش وفق اندبندنت عربية.

وأوردت تقارير وسائل الإعلام المحلية، بأن غوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، قفز إلى القفص لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد، ويعتقد أنه كان في حالة سكر.

وقال ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حراس الأمن أطلقوا إنذاراً عندما شاهدوه وهو يحاول تسلق السياج، وركضوا نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.

وأوضح الضابط جارج قائلاً: "عندما رأى حراس الأمن يركضون نحوه، قفز غوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً، والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسداً ولبؤتين".

وتابع "قفز وسقط أمام الأسد فهاجمه. مات على الفور".

ووقفت الأسود قرب بقايا الرجل حتى قام الموظفون القائمون على رعايتها بالدخول إلى أقفاص التغذية، وتم انتشال جثة الرجل.

وقال عناصر الشرطة إنهم عثروا على تذكرة حافلة من حيدر أباد إلى تيروباتي تعود إلى تاريخ الـ13 من فبراير واعتبروها دليلاً على مكان إقامته.


وقال الضابط جارج إنهم كانوا يحاولون تحديد مكان عائلته، والتأكد مما إذا كان يعاني مشكلات في الصحة العقلية. وأضاف: "سواء كان مخموراً أم لا، فسنعرف ذلك من تقرير تشريح الجثة".

وتم حالياً نقل الأسد إلى قفص حيث سيظل تحت المراقبة.

وفي عام 2014، قتل نمر أبيض رجلاً دخل إلى حظيرته في حديقة الحيوانات في دلهي. وانتشر مقطع الفيديو الصادم للحادثة على نطاق واسع، ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 20 سنة يعاني مشكلات في الصحة العقلية.


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