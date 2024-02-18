رجل يقفز إلى عرين الأسد من أجل التقاط صورة سيلفي.. وهذا مصيره

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي رجل مصرعه عندما قفز
إلى عرين الأسد ليلتقط صورة سيلفي معه .
وكشف مسؤولو إدارة الغابات أن رجلاً في جنوب الهند لقي حتفه ونهش حتى الموت على يد أسد آسيوي بعد أن قفز إلى عرينه.
وقال مسؤولو حديقة الحيوانات أن براهلاد غوجار، البالغ من العمر 38 سنة، تسلق سياجاً يبلغ ارتفاعه 12 قدماً وقفز إلى عرين الأسد في حديقة حيوانات سري فينكاتيسوارا بتيروباتي، الخميس، بولاية أندرا براديش وفق اندبندنت عربية.
وأوردت تقارير وسائل الإعلام المحلية، بأن غوجار، من منطقة ألوار في ولاية راجاستان، قفز إلى القفص لالتقاط صورة "سيلفي" مع الأسد، ويعتقد أنه كان في حالة سكر.
وقال ماليكا جارج، من شرطة تيروباتي، إن حراس الأمن أطلقوا إنذاراً عندما شاهدوه وهو يحاول تسلق السياج، وركضوا نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.
وأوضح الضابط جارج قائلاً: "عندما رأى حراس الأمن يركضون نحوه، قفز غوجار إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً، والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أسداً ولبؤتين".
وتابع "قفز وسقط أمام الأسد فهاجمه. مات على الفور".
ووقفت الأسود قرب بقايا الرجل حتى قام الموظفون القائمون على رعايتها بالدخول إلى أقفاص التغذية، وتم انتشال جثة الرجل.
وقال عناصر الشرطة إنهم عثروا على تذكرة حافلة من حيدر أباد إلى تيروباتي تعود إلى تاريخ الـ13 من فبراير واعتبروها دليلاً على مكان إقامته.
وقال الضابط جارج إنهم كانوا يحاولون تحديد مكان عائلته، والتأكد مما إذا كان يعاني مشكلات في الصحة العقلية. وأضاف: "سواء كان مخموراً أم لا، فسنعرف ذلك من تقرير تشريح الجثة".
وتم حالياً نقل الأسد إلى قفص حيث سيظل تحت المراقبة.
وفي عام 2014، قتل نمر أبيض رجلاً دخل إلى حظيرته في حديقة الحيوانات في دلهي. وانتشر مقطع الفيديو الصادم للحادثة على نطاق واسع، ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 20 سنة يعاني مشكلات في الصحة العقلية.
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