تراجع طموحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستحواذ على المقاصة بعد «بريكست»

يتوقع المحللون والأشخاص المشاركون في المفاوضات ألا تؤدي خطط الاتحاد الأوروبي لتداول المشتقات المالية عبر أسواقه إلى إبعاد شريحة كبيرة من أعمال المقاصة المربحة عن مدينة لندن، بعد تراجع المشرعين في الكتلة.

وأصبحت أعمال التحقق من صلاحية المعاملات المالية ساحة لمعركة سياسية منذ تصويت المملكة المتحدة عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الوقت نفسه الذي يسعى فيه الاتحاد إلى التخلص من هيمنة لندن الكبيرة على مقاصة المشتقات المالية المقومة باليورو، وتعزيز مرونة أسواقها المالية.

لكن القواعد التي تم الاتفاق عليها، منذ أيام، بعد سنوات من الخلافات، ينظر إليها على أنها تراجع من قبل بروكسل عن طموحاتها القديمة للاستحواذ على المزيد من أعمال المقاصة، إثر تقويضها بسبب التوترات الفرنسية الألمانية، ورد الفعل المضاد من صناعة التمويل.

وقال ويليام رايت، مؤسس مركز الأبحاث نيو فاينانشيال، إن الصفقة ((سهلة نوعاً ما ولن تؤدي إلى تحول كبير حيال ما يحدث خارج لندن))، مضيفاً إن الاتحاد الأوروبي يمكنه الادعاء بتحقيق الاستقرار المالي رغم المخاوف المثارة حوله.

ولا تلفت غرف المقاصة النظر كثيراً إليها، ولكنها تعتبر جزءاً مهماً في السوق المالي من خلال وجودها بين المشتري والبائع في التجارة، فهي مصممة لتقليل المخاطر من خلال وقف حالات التخلف عن السداد بالنظام.

وسيطرت لندن، وهي المركز المالي الأشهر في أوروبا، على هذه الأعمال منذ فترة طويلة عبر غرفة المقاصة الكبيرة التابعة لمجموعة بورصة لندن المعروفة بوفورات الحجم التي تساعدها في جذب العملاء. وحتى المشتقات المالية المقومة باليورو، وهي سوق بلغت إجمالاً 172 غرفة مقاصة في بورصة لندن مع أكثر من 90 في المائة من التداولات. وتقدر الغرفة أن نحو 30 في المائة من أعمالها في هذه السوق تأتي من الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القواعد الجديدة، ينبغي على البنوك الموجودة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأخرى فتح ما يسمى بالحسابات النشطة في غرفة مقاصة بالكتلة، والتي ستتعامل مع فئات المشتقات المالية التي يعتبرها المشرعون نظامية.

وسيتم وضع الحد الأدنى للتداولات التي يجب تسويتها من قبل الاتحاد الأوروبي بخمس صفقات لكل فئة من فئات المشتقات، ويعتمد هذا أيضاً على قيمة الصفقات المنجزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ما يصل إلى 900 صفقة سنوياً، وفقاً للمسؤولين.

وقال البعض إن الشركات التي تتداول بأكثر من 100 مليار يورو سنوياً سيتعين عليها الالتزام بتلك الحصة كل ستة أشهر، في حين أن الشركات التي تتداول بقيمة تتراوح ما بين 6 مليارات يورو و100 مليار يورو عليها أن تلتزم بذلك كل شهر. وكان الذين مارسوا أعمال الضغط من أجل القيام بمزيد من المقاصة في الاتحاد الأوروبي يأملون في توجيه المزيد من الصفقات عبر الكتلة. وقال أحد المشاركين في المفاوضات بشأن المستويات المتفق عليها: ((إنه حقاً أمر مخيب للآمال، ومستوى التوقع ليس عالياً لدرجة أن يحدث فرقاً)). وتضمنت المقترحات السابقة توضيح الاتحاد الأوروبي للحدود المئوية للتداولات، لكن تم إسقاط تلك الإجراءات. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: ((الاتفاق لم يلب الطموحات التي أردناها، وهذا واضح جداً)).

وتعود طموحات وضع الحد الأقصى للتداولات إلى وقت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قال الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند، بعد أيام قليلة من التصويت عام 2016، إن لندن لم يكن من المفترض أن يعود بمقدورها القيام بأعمال المقاصة للتعاملات المقومة باليورو. ومع ذلك، لوحظ حدوث تغير في الموقف الفرنسي بشكل كبير، ما أسفر عن وجود توترات مع ألمانيا.

حدث ذلك بعد ضغط البنوك ومديري الأصول الفرنسية، فيما اعتقد البعض بوجود عامل آخر وهو احتمالية أن تكون البورصة الألمانية، التي تملك غرفة مقاصة يوريكس، هي الفائز الأكبر بأعمال المقاصة التي تنتقل إلى الكتلة.

واتهم ماركوس فيربر، النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، فرنسا بنسف صفقة بعيدة المدى عن طريق خدمة مصالح اللوبي المصرفي الفرنسي، وأعرب عن قلقه بشأن التكاليف المرتفعة المحتملة لابتعاد المقاصة عن لندن. وقال: ((أشعر بخيبة أمل حقيقية))، مضيفاً إن الصفقة ((فرصة ضائعة لتعزيز غرف المقاصة، وتقوية أنظمتنا)). وتابع فيربر: ((لم تفكر الحكومة الفرنسية في المصلحة الأوروبية مجدداً، بل أظهرت أنها أفضل حليف للبنوك الأمريكية الكبرى)).

وقال شخص شارك في المناقشات إن فرنسا كانت مهتمة بتجنب تحول أعمال المقاصة إلى فرانكفورت أكثر من نقلها إلى الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، لم ترد وزارة المالية الفرنسية على طلب بالتعليق.

والمقاصة هي المجال الوحيد الذي منح فيه الاتحاد الأوروبي ((معادلة)) تنظيمية مؤقتة للندن منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتستمر حتى يونيو 2025، ما يسمح لقوة مقاصة المدينة بمواصلة التعامل مع تداولات المشتقات المقومة باليورو.

وبدورها، تعهدت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس بعدم توسيع نطاق الوصول بعد ذلك، لكن المشاركين في السوق يعتقدون أن منح الوصول سيستمر. وقال شخص مقرب من غرف المقاصة الأوروبية: ((من غير المرجح ألا يتم تمديد المعادلة))، مضيفاً إن الأمر سيكون مكلفاً جداً بالنسبة للبنوك لنقل معاملاتها إلى الكتلة.

واعترضت البنوك ومديرو الأصول والوسطاء بشدة على إبعاد المقاصة إجبارياً عن لندن، موضحين أن الانفصال سوف يزيد التكاليف عليهم ويجعل قدرتهم على المنافسة ضعيفة، لكنهم يرحبون في الوقت ذاته بالقواعد الجديدة باعتبارها أقل إرهاقاً مما كانوا يتوقعونه.

وقالت سوزان يافاري كبيرة مستشاري السياسات التنظيمية في الجمعية الأوروبية لإدارة الصناديق والأصول: ((نحن سعداء جداً، لقد وصلنا إلى مكان جيد أكثر مما كنا نتوقعه نظراً لأن القرار كان سياسياً في النهاية)). وكانت هناك خشية كبيرة بين أعضاء الجمعية من تحويل أحجام أكبر إلى غرف المقاصة بالاتحاد الأوروبي.

ورحبت مجموعة بورصات لندن بالمقترحات، لكنها أضافت إن شركات الاتحاد الأوروبي لا تزال قلقة بشأن الحاجة إلى فتح حسابات في الكتلة. ولفت إيان وايت، المحلل في ((أوتونومس ريسيرش))، إلى تراجع الاتحاد الأوروبي عن فرض إجراءات أعمال المقاصة عبر الكتلة، موضحاً بالقول: ((قد يكون هذا فوزاً جيداً للندن وربما يبدأ في تحقيق بعض الاستقرار للمشاركين في السوق الذين يحبون التعامل من خلال لندن)).

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