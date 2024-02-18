شركات التكنولوجيا.. شهية لا تشبع من الرقائق

كانت هدية عيد ميلاد رائعة في ديسمبر، فقد بدأت شركة التكنولوجيا الهولندية ((إيه إس إم إل)) بشحن 250 صندوقاً إلى ولاية أوريغون لتركيب جهاز بقيمة 350 مليون يورو لصالح شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق.

ومن المحتمل أن يكون الجهاز الذي يحمل اسم ((توينسكان إكسي: 5000)) من أكثر المعدات تعقيداً على الإطلاق. ويزن هذا الجهاز ما يعادل طائرتي ((إيرباص إيه 320))، واستغرق تطويره عقداً من الزمن، وسيحتاج إلى 250 مهندساً لتشغيله في العام المقبل.

لكن ما الغرض منه؟ طباعة خطوط صغيرة بحجم 8 نانومترات على رقاقة سيليكون، مقارنة بـ13 نانومتراً في الطرازات السابقة. قد يبدو هذا وكأنه اختلاف صغير جداً، وهو كذلك بالفعل، لكن سيكون له تداعيات هائلة.

ومن خلال توظيف آخر تحديث لتكنولوجيا الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، يمكن لشركة ((إيه إس إم إل)) إتاحة تعبئة ترانزستورات أكثر بمقدار 2.9 مرة على الرقاقة، ما يؤدي إلى تحسين قوة الحوسبة والذاكرة وكفاءة الطاقة بشكل كبير. وسيستخدم العديد من هذه الرقائق لتلبية الطلب الذي لا يتوقف من جانب شركات التكنولوجيا التي تطور أحدث خدمات الذكاء الاصطناعي، ما يضع الجهاز الذي تخترعه ((إيه إس إم إل)) في منظور مثير للاهتمام يمكن من خلاله رؤية تطور الاقتصاد التكنولوجي الجديد.

وقبل أكثر من عقد من الزمان، أعلن مستثمر رأس المال المغامر الشهير مارك أندريسن أن البرمجيات تأكل العالم، لكن الأجهزة اللازمة لتشغيل هذا البرنامج لا تزال نهمة وتزداد نهماً، يعتقد بعض المستثمرين الآن أن الأجهزة قد تكون رهاناً أكثر ضماناً من البرامج عندما يتعلق الأمر باستغلال ثورة الذكاء الاصطناعي، هذه استراتيجية ((الالتقاط والمجرفة)) الكلاسيكية خلال حمى الذكاء الاصطناعي.

من الجدير بالذكر أن القيمة السوقية لأسهم ((إيه إس إم إل)) تبلغ الآن 1.85 مرة من قيمة أكبر شركة برمجيات في أوروبا، وهي شركة ((إس ايه بي)). وبالمثل، تجاوزت القيمة السوقية لشركة تصنيع الرقائق الأمريكية إنفيديا، التي تبيع وحدات معالجة الرسومات التي تشغل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤخراً، قيمة شركتي ألفابيت وأمازون.

وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ((أوبن إيه أي)) الذي ساعد في إشعال ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إطلاق ((تشات جي بي تي))، أشار سابقاً إلى الحاجة إلى استثمار ما يصل إلى 7 تريليونات دولار، لإنتاج الرقائق، والطاقة، ومراكز البيانات لإدارة اقتصاد التكنولوجيا في المستقبل.

وإذا لم يكن ذلك من أوهام ألتمان، فإن هذا سيتطلب كمية هائلة من المعدات الجديدة. ووفقاً لأحدث التقديرات، أنفقت شركات الرقائق الإلكترونية أكثر من تريليون دولار على معدات تصنيع الرقائق منذ ولادة هذه الصناعة.

والآن، كما أشار زميلي جون يون، فقد يبالغ المستثمرون كثيراً في حماسهم تجاه شركات أجهزة الذكاء الاصطناعي. وهناك ضجيج مفرط بشأن تأثير هذه التكنولوجيا، وهناك طاقة إنتاجية زائدة في عدة قطاعات من صناعة أشباه الموصلات التي تشهد تقلبات دورية كبيرة، كما أن هناك مخاطر جيوسياسية مرتبطة بالصين، إحدى أكبر أسواق الرقائق في العالم، والتي تتعرض لضغوط بسبب قيود التصدير الأمريكية؛ لذلك من المحتمل أن نشهد تصحيحاً مفيداً للسوق في الفترة المقبلة.

ولكنْ هناك اعتقاد بأن الطلب طويل الأجل على منتجات شركات الأجهزة المتطورة سيظل قوياً؛ لأن القيام بما تفعله شركتا ((إنفيديا)) و((إيه إس إم إل)) صعب للغاية ومكلف، ففي العام الماضي أنفقت ((إيه إس إم إل)) 4 مليارات يورو على البحث والتطوير، بهدف تمديد الزيادة الهائلة في قوة الحوسبة، والمعروفة باسم قانون مور، خلال العقدين المقبلين.

وفي مقابلة مع ((فاينانشال تايمز)) العام الماضي، تحدث بيتر وينينك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ((إيه إس إم إل))، عن ((الزيادة الهائلة في التعقيد)) في تصميم الرقائق اللازمة الآن لإبقاء قانون مور على قيد الحياة، وقد خلق هذا التعقيد حواجز هائلة أمام الدخول إلى الصناعة.

ويمكن وضع شركة ((إيه إس إم إل)) ((شبه الاحتكاري))، على حد تعبير أحد المحللين، الشركة من السيطرة على هوامش ربح تزيد على 50 %. علاوة على ذلك، ربما يكون ألتمان على حق تقريباً بشأن مسار الرحلة، حتى لو كان -مثله مثل أي شخص آخر- مخطئاً تماماً بشأن سرعة الرحلة. وقال بريت سيمبسون، الشريك في شركة آريتي للأبحاث: ((نحن في سباق تسلح لتطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق لم نتخيله من قبل)).

بالنسبة للوقت الحالي، ما زلنا في المرحلة البحثية المبكرة للذكاء الاصطناعي؛ حيث تقوم شركات التكنولوجيا بتعديل نماذجها، كما يقول سيمبسون، لكننا سندخل قريباً مرحلة الانتشار، إذ ستسعى كل شركة تقريباً وإدارة حكومية إلى تبني الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: ((ستكون هناك دورة استثمار مدتها عقد من الزمان.. سنشهد ابتكاراً هائلاً)). وتابع: ((لم نبدأ حقاً مرحلة الانتشار بعد، وهذا هو الوقت الذي سينطلق فيه المستثمرون)).

وكما هي الحال دائماً، يكمن التحدي في التمييز بين دورة السوق الروتينية وتحول الأعمال طويل الأجل، بغض النظر عن تقلبات السوق قصيرة المدى، سيكون من غير الحكمة المراهنة ضد هذا التحول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز