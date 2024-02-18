الصين تبقي على معدل الفائدة عند %2.5 للحد من تقلبات «اليوان»

ابتعدت الصين عن خفض معدل الفائدة، في الوقت الذي يسعى فيه المصرف المركزي لحماية العملة المحلية ((اليوان)) من التقلب، ما يبرز التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في أثناء محاولتهم التعامل مع الأخطار الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، أن المصرف المركزي الصيني أبقى على معدل الفائدة عند 2.5%، فقام بضخ كمية صغيرة من الأموال في النظام المالي.

وقال البنك إن القرار يهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المصرفي كافية بشكل معقول.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تراجعت قيمة اليوان لأدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر في التجارة الخارجية الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع الدولار.

وكان المصرف قال في أحدث تقرير له عن تطبيق السياسة النقدية إنه سيحافظ على مرونة سياسته النقدية من أجل تعزيز الطلب المحلي في الوقت الذي يحافظ فيه على استقرار الأسعار.

ووفقاً لمسح لوكالة رويترز، توقع 31 مراقباً للسوق أو 71% من الأشخاص الذين خضعوا للمسح الإبقاء على تكاليف الاقتراض من دون تغيير.

ومعدل الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل هو معدل الفائدة التي بإمكان المصارف الصينية استخدامها لاقتراض المال من بنك الشعب الصيني على مدار فترة ما بين 6 أشهر وعام.

ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. وإحجام البنك المركزي عن التيسير الشديد يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين في شأن تحفيز قوي، وهو التفاوت الذي يغذي جزئياً البيع في سوق الأسهم في الصين.

وعلى الرغم من أن المصرف المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ أشهر عدة، فإن السلطات ما زالت تتخذ مجموعة من الخطوات الأخرى التي تهدف إلى استعادة الثقة. وكان بنك الشعب الصيني ضخ هذا الشهر أموالاً طويلة الأجل (يحين أجل استحقاقها بعد عام) في النظام المصرفي مع خفض نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف، كما شدد المسؤولون القواعد المتعلقة بإقراض الأسهم للبيع على المكشوف، وعززوا دعم اليوان عبر السعر المرجعي اليومي للمصرف المركزي.

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