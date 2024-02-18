الصين تبقي على معدل الفائدة عند %2.5 للحد من تقلبات «اليوان»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتعدت الصين عن خفض معدل الفائدة، في الوقت الذي يسعى فيه المصرف المركزي لحماية العملة المحلية ((اليوان)) من التقلب، ما يبرز التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في أثناء محاولتهم التعامل مع الأخطار الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، أن المصرف المركزي الصيني أبقى على معدل الفائدة عند 2.5%، فقام بضخ كمية صغيرة من الأموال في النظام المالي.
وقال البنك إن القرار يهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المصرفي كافية بشكل معقول.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تراجعت قيمة اليوان لأدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر في التجارة الخارجية الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع الدولار.
وكان المصرف قال في أحدث تقرير له عن تطبيق السياسة النقدية إنه سيحافظ على مرونة سياسته النقدية من أجل تعزيز الطلب المحلي في الوقت الذي يحافظ فيه على استقرار الأسعار.
ووفقاً لمسح لوكالة رويترز، توقع 31 مراقباً للسوق أو 71% من الأشخاص الذين خضعوا للمسح الإبقاء على تكاليف الاقتراض من دون تغيير.
ومعدل الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل هو معدل الفائدة التي بإمكان المصارف الصينية استخدامها لاقتراض المال من بنك الشعب الصيني على مدار فترة ما بين 6 أشهر وعام.
ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. وإحجام البنك المركزي عن التيسير الشديد يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين في شأن تحفيز قوي، وهو التفاوت الذي يغذي جزئياً البيع في سوق الأسهم في الصين.
وعلى الرغم من أن المصرف المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ أشهر عدة، فإن السلطات ما زالت تتخذ مجموعة من الخطوات الأخرى التي تهدف إلى استعادة الثقة. وكان بنك الشعب الصيني ضخ هذا الشهر أموالاً طويلة الأجل (يحين أجل استحقاقها بعد عام) في النظام المصرفي مع خفض نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف، كما شدد المسؤولون القواعد المتعلقة بإقراض الأسهم للبيع على المكشوف، وعززوا دعم اليوان عبر السعر المرجعي اليومي للمصرف المركزي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107868431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.