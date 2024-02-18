تطبيق جديد يلخص الأخبار بالذكاء الاصطناعي

بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي ((أرتيفاكت)) من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.

ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى بدلاً من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار كما كان الحال في تطبيق ((أرتيفاكت)). ويعرض التطبيق كل فئات الأخبار من السياسة إلى الاقتصاد والرياضة وغيرها.

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