تطبيق جديد يلخص الأخبار بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بعد وقف تطبيق معالجة الأخبار بالذكاء الاصطناعي ((أرتيفاكت)) من جانب مؤسسي منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهر تطبيق جديد باسم بوليتين، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص أخبار اليوم، وحل مشكلة الملخصات غير الوافية للمواد الإخبارية على مواقع الإنترنت.
ويمكن للمستخدم أيضاً ضبط إعدادات التطبيق لتحديد مصادر الأخبار التي يفضلها، وهو ما يتيح له إمكانية استخدام أي مصادر تغذية إخبارية أخرى بدلاً من الاعتماد على مجموعة مصادر محددة للأخبار كما كان الحال في تطبيق ((أرتيفاكت)). ويعرض التطبيق كل فئات الأخبار من السياسة إلى الاقتصاد والرياضة وغيرها.
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