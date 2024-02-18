وثائق إضافية لتعزيز تأمين المركبات ضد مخاطر الكوارث

توفر شركات عاملة في قطاع التأمين المحلي نطاقاً أوسع لتأمين السيارات ضد مخاطر التقلبات الطبيعية وفق مختصين في قطاع التأمين المحلي، وذلك عبر وثائق لخسائر الحوادث التي تصنف تحت بند ((الكوارث))، مقابل قسط إضافي يتم تحديده من قبل الشركة بناءً على خبرتها على هذا الصعيد إلى جانب عوامل تقديرية مثل نوع التغطية المطلوبة وقيمة السيارة إلى جانب الموقع الجغرافي.

وأكدوا أهمية تحقق مستفيدي الوثائق من تفاصيل التغطية الإضافية مع شركة التأمين وفهم الشروط والقيود المرتبطة بها لضمان الحصول على الحماية المناسبة في حال وقوع كوارث طبيعية تلافياً للأخطار التي قد لا تستطيع تغطيتها وثائق التأمين المعتادة، مضيفين إن شركات التأمين باتت تسعى إلى تعزيز خدمات تأمين المركبات عبر تقديم التعويض المناسب وفقاً للظروف والشروط المتفق عليها مسبقاً مما يساعد في استعادة السيارة المتضررة إلى حالتها السابقة قدر الإمكان بأقل تكلفة ممكنة.

توسيع المزايا

وبشكل عام تتبارى شركات تأمين محلية في توفير خدمات تأمينية مكملة وفق محمد مظهر، رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية التأمين، تغطي جوانب إضافية في وثائق تأمين السيارات بما يخص الأضرار الناتجة عن ظواهر غير مألوفة كالعواصف وغيرها وهو ما يوسع مزايا الوثائق إلى أبعد من الحقوق التي يكفلها القانون بشأن إصلاحات الأمطار وتعزز تلك الوثائق من تنافسية السوق بشكل عام.

ويتم تعامل شركات التأمين مع السيارات المتضررة جراء الأمطار والسيول طبقاً لسياسات الشركات الخاصة وشروط وثيقة التأمين طبقاً لما ذكره أنس مستريحي، المدير التنفيذي لشركة ((ايه سند)) للتأمين، حيث يتم إجراء فحص للسيارة وتقدير الأضرار، بالإضافة إلى التحقق من سبب الضرر ومطابقته مع شروط وثيقة التأمين إذ يغطي التأمين الشامل عادة مجموعة واسعة من الأضرار، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الفقد، التلف، أو المسؤولية المدنية المحتملة، ومع ذلك، قد توجد استثناءات أو قيود محددة في الوثيقة تحدد نطاق التغطية، مثل حدود التغطية الزمنية أو الجغرافية، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار.

شروط الوثيقة

وأضاف أنس مستريحي، إنه باختلاف مسؤولية ونسبة التغطية المتاحة وفق شروط وثيقة التأمين وحدود التغطية المحددة فيها ونوعية التأمين، فالتأمين الشامل يتضمن تغطية للأضرار الناجمة عن الأمطار والبرد والسيول التي تتعرض لها المركبات، حيث يتم تغطية جسم المركبة وإصلاحها وفقاً لشروط الوثيقة، سواء داخل ورشات إصلاح الوكالة أم ورش الإصلاح المعتمدة، بينما في حالة استخدام تأمين ((ضد الغير)) فيتولى مالك السيارة مسؤولية إصلاحها نظراً لعدم تغطية جسم السيارة بموجب تلك الوثيقة وبالتالي، لا تكون شركة التأمين ملزمة بتقديم التعويض، لذا يجب على الأفراد النظر في تفاصيل وثيقة التأمين والتأكد من نطاق التغطية المتاحة عند شراء وثيقة التأمين لضمان تغطية أفضل للمركبة في حالات الطوارئ مثل الأمطار والسيول.

تقرير الأضرار

وأضاف، إنه يمكن لأي مالك تضررت مركبته جراء الظروف الجوية القاسية الحصول على تقرير يثبت الضرر وحجمه من الجهات المختصة في أي إمارة من إمارات الدولة وفق الأنظمة المتطورة التي تحافظ على حقوق أصحاب المركبات على غرار ما تطبقه إمارة دبي من إجراءات فعالة في هذا الشأن، فيما تظل الشهادات تقديرية بالنسبة لشركات التأمين في تقدير التعويضات ووفقاً للتقييم الفني، مشيراً إلى أن الأمطار والسيول وغيرها من الظروف الجوية لا تدخل ضمن تصنيف الكوارث إلا في حال تصنيفها من قبل السلطات المعنية في الدولة، وهو ما يتطلب من مستفيدي الوثائق الحصول على تأمين إضافي لتغطية التلفيات، لأن التأمين الشامل أو ضد الغير قد لا يغطي أضرار الكوارث بشكل كاف.

قسط إضافي

ولفت أنس مستريحي، إلى أن بعض شركات التأمين باتت توفر تغطية إضافية للكوارث بمقابل قسط إضافي يتم تحديده من قبل الشركة بناءً على خبرتها السابقة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة، حيث تحدد القسط الإضافي بناءً على عوامل عدة بما في ذلك نوع التغطية المطلوبة، قيمة السيارة، والموقع الجغرافي، فيما تتضمن الكوارث التي قد تغطيها تلك الوثائق الإضافية عادة كلاً من الأعاصير، البرد، الفيضانات، البراكين، الهزات الأرضية، وينبغي لأصحاب السيارات أن يكونوا على علم بشروط وثيقة التأمين الخاصة بهم، وأن يبحثوا عن تغطية إضافية إذا لزم الأمر لضمان حصولهم على التعويض المناسب في حال وقوع حوادث ناتجة عن الكوارث الطبيعية.

فهم الشروط

بدوره طالب مختص بشركة تأمين محلية مستفيدي الوثائق بزيادة الوعي بالتزامات تغطية الوثائق في حالة حدوث التقلبات الجوية، وفي حال حصولهم على تغطيات إضافية بما يتخطى تأثيرات الأمطار يتحتم عليهم فهم الشروط والقيود المرتبطة بها لضمان الحصول على الحماية المناسبة في حال وقوع كوارث طبيعية، مشيراً إلى أن شركات التأمين باتت تتنافس على صعيد تعزيز خدمات تأمين المركبات واستحداث تغطيات أوسع لضمان تعويضات أصحاب المركبات المتضررة في حال الحوادث الطبيعية.

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