Monday, 19 February 2024 04:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الكزاندرية انترناشيونال» توسع أعمالها في الشارقة

2/18/2024 7:42:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت مؤسسة الكزاندرية انترناشيونال، الشركة العاملة في مجال تجارة الأرضيات والأثاث المكتبي، مركزها اللوجستي الجديد للتوزيع في إمارة الشارقة والذي سيخدم الإمارات والمنطقة، حيث تمتد منشآتها ومرافقها التشغيلية على مساحة 74 ألف قدم مربعة.

وللاطلاع على أنشطة المؤسسة وخططها المستقبلية والفرص التي استفادت منها في الشارقة، زار وفد من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) برئاسة محمد المشرخ، المدير التنفيذي، مؤسسة الكزاندرية انترناشيونال، في مقرها الجديد، وبحضور مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار، وحمد الشامسي مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، وسالم المشرخ، تنفيذي أول لترويج الاستثمار، وكان في استقبالهم محمد الخطيب، عضو في مجلس إدارة المؤسسة، وإسماعيل زيدان، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال محمد المشرخ: ((التواصل مع المستثمرين وقادة الأعمال يمثل واحداً من أساسات النجاح التي نسعى بها إلى تحسين خدماتنا والتعرف من قرب إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم، وقد ظهرت النتائج الإيجابية لهذا التواصل المستمر في ما نشهده من توسع كبير في عمليات الشركات في الشارقة، ما يبرز ثقتهم بالإمارة وجهة استثمارية متميزة ومتنوعة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN18022024000110011019ID1107868426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث