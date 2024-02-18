«الكزاندرية انترناشيونال» توسع أعمالها في الشارقة

افتتحت مؤسسة الكزاندرية انترناشيونال، الشركة العاملة في مجال تجارة الأرضيات والأثاث المكتبي، مركزها اللوجستي الجديد للتوزيع في إمارة الشارقة والذي سيخدم الإمارات والمنطقة، حيث تمتد منشآتها ومرافقها التشغيلية على مساحة 74 ألف قدم مربعة.

وللاطلاع على أنشطة المؤسسة وخططها المستقبلية والفرص التي استفادت منها في الشارقة، زار وفد من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) برئاسة محمد المشرخ، المدير التنفيذي، مؤسسة الكزاندرية انترناشيونال، في مقرها الجديد، وبحضور مروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار، وحمد الشامسي مدير الاستثمار للترويج الإقليمي، وسالم المشرخ، تنفيذي أول لترويج الاستثمار، وكان في استقبالهم محمد الخطيب، عضو في مجلس إدارة المؤسسة، وإسماعيل زيدان، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال محمد المشرخ: ((التواصل مع المستثمرين وقادة الأعمال يمثل واحداً من أساسات النجاح التي نسعى بها إلى تحسين خدماتنا والتعرف من قرب إلى احتياجاتهم وتوقعاتهم، وقد ظهرت النتائج الإيجابية لهذا التواصل المستمر في ما نشهده من توسع كبير في عمليات الشركات في الشارقة، ما يبرز ثقتهم بالإمارة وجهة استثمارية متميزة ومتنوعة)).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز