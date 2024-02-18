توقعات خفض الفائدة الأمريكية تعزز مكاسب الأسهم الخليجية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، أمس، بعد أن عزز تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8% الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً 0.1%.

وأغلب عملات دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار؛ لذا تتابع تلك الدول عن كثب قرارات السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

وارتفع مؤشر السوق السعودي 0.1% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022 بدعم من قفزة 5.7% لسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وصعد كذلك سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية بالمملكة 10%، وهو الحد الأقصى اليومي، بعد الارتفاع الحاد لصافي أرباحها السنوية.

وزاد المؤشر القطري 0.6% مع مكاسب 2.4% لسهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج. كما أغلق سهم شركة الاتصالات القطرية أوريدو مرتفعاً 2.9%.

وارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق يوم الجمعة الماضية بعد أن طغى التوتر الجيوسياسي وتزايد المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات في الشرق الأوسط على توقعات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7% مع صعود سهم "إي.إف.جي هيرميس" 2.6%.

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