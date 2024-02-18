نقص العمالة وعدد السكان يغيران ترتيب الاقتصادات الكبرى

تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وتليها الصين في المركز الثاني، فيما انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي، وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، لصالح ألمانيا، وسط توقعات بأن تتخطاهما الهند ((الخامسة حالياً))، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لاحق هذا العقد.

ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة، إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا، جراء النقص الحاد في العمالة لديها، وانخفاض عدد سكانها. وأظهرت بيانات الحكومة اليابانية دخول اقتصاد اليابان دائرة الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انكماشه بمعدل 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الثالث من العام، وفقاً للبيانات المعدلة، ليفقد الاقتصاد الياباني المركز الثالث عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي لصالح ألمانيا.

وأعلنت الحكومة اليابانية وصول إجمالي الناتج المحلي لليابان بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلى 4.21 تريليونات دولار، في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 4.46 تريليونات دولار. كان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 %، بعد انكماشه بنسبة 0.8 %، خلال الربع الثالث من العام، وفقاً للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى الانكماش بمعدل 0.7 % فقط.

يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية، في حال تسجيل انكماش خلال فصلين متتاليين.

وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد اليابان انكماشاً بمعدل

0.4 % خلال الربع الأخير، بعد انكماش بمعدل 3.3 % خلال الربع الثالث، وفقاً للبيانات النهائية، وبمعدل 2.9 %، وفقاً للبيانات الأولية.

وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1 %، مقارنة بالربع الثالث، بعد تراجعه بنسبة 0.6 % خلال الربع الثالث، في حين زاد الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية بنسبة 0.2 %، بعد تراجعه بنسبة 0.1 % خلال الفترة نفسها.

ويرجع انخفاض حجم الاقتصاد الياباني بشكل أساسي، إلى انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسة في العالم خلال الربع الأخير.

وقال يوشيتاكا شيندو وزير الاقتصاد الياباني، إن ((تفوق حجم اقتصاد ألمانيا على اقتصاد اليابان، يؤكد ضرورة قيامنا بإصلاحات هيكلية، وإيجاد مرحلة جديدة للنمو الاقتصادي)).

وحقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.9 % العام الماضي.

وانخفض الين أكثر من 18 % في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 % العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه، لأن البنك المركزي الياباني، على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى، حافظ على أسعار فائدة سلبية.

أكبر 10 اقتصادات في 2023:

أمريكا

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 27,97 تريليون دولار، وبلغ نصيب الفرد منه 83.06 ألف دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي وصل إلى 1.5 %، حيث تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة، وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال، وتمتلك بنية تحتية مرنة وظروف عمل جيدة.

الصين

تعد الصين الدول الثانية اقتصادياً في العالم، بناتج محلي وصل إلى 18.56 تريليون دولار، يحصل منه الفرد على 13.16 ألف دولاراً، بمعدل نمو 4.2 %، ويعتمد الاقتصاد الصيني في الغالب على التصنيع والصادرات والاستثمار.

ألمانيا

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.4 تريليونات دولار، يصل فيه نصيب الفرد أكثر من 56.04 ألف دولاراً، بمعدل نمو ناتج إجمالي سنوي 0.9 %، ويركز الاقتصاد الألماني بقوة على الصادرات، ويشتهر بالدقة في قطاعات الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية.

اليابان

وصل الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى 4,2 تريليونات دولار، بنصيب فرد 34.55 ألف دولاراً، ويتميز الاقتصاد الياباني البارز بالتكنولوجيا التقدمية، وبراعة التصنيع وصناعة الخدمات. وتشمل القطاعات البارزة مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات والمجالات المالية.

الهند

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 4,11 تريليونات دولار، بنصيب متدنٍ للفرد 2.85 ألف دولار، بمعدل نمو عالي يبلغ 6.3 %.

وتحتل الهند المرتبة الخامسة في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024. ويتميز اقتصاد الهند بالتنوع والنمو السريع، تغذيه القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والتصنيع.

المملكة المتحدة

استطاعت تحقيق ناتج محلي إجمالي بــ 3,59 تريليونات دولار، بنصيب فرد قريب من ألمانيا، يصل إلى 52.43 ألف دولاراً، بمعدل نمو بالغ التدني، يصل 0.6 %، ويتكون اقتصاد المملكة المتحدة من مزيج من الخدمات والتصنيع والتمويل، وتعمل لندن كمركز مالي عالمي، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية.

فرنسا

بعد بريطانيا، تأتي فرنسا، بناتج محلي يصل إلى 3,18 تريليونات دولار، بنصيب فرد أقل من بريطانيا، ويصل نصيب الفرد بفرنسا من الناتج المحلي إلى 48.22 ألف دولاراً، في ظل نمو إجمالي سنوي بـ 1.3 %، ويتميز اقتصاد فرنسا بالتنوع، مع التركيز على صناعات مثل الطيران والسياحة والسلع الفاخرة والزراعة، وتشتهر فرنسا بنظام الرعاية الاجتماعية القوي، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير.

إيطاليا

تأتي إيطاليا، بناتج 2,28 تريليون دولار، ونصيب فرد بـ 38.93 ألف دولاراً، وبمعدل نمو متواضع 0.7 %. وتعد إيطاليا سوقاً متطورة، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. كما تشتهر البلاد بقطاع الأعمال والصناعات الزراعية.

البرازيل

وصل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل إلى 2,27 تريليون دولار سنوياً، بنصيب فرد بـ 11.03 ألف دولاراً، وبمعدل نمو يصل 1.5 %، ويُظهر الاقتصاد البرازيلي مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات.

كندا

أخيراً، وصل الناتج المحلي الإجمالي لكندا 2,24 تريليون دولار، بنصيب فرد يصل إلى 55.53 ألف دولاراً، ومعدل نمو 1.6 % ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على موارده الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأخشاب.

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