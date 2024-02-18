ميلان يسقط أمام مونزا بسيناريو مثير في الدوري الإيطالي

حقق مونزا فوزاً صعباً على ضيفه ميلان 4-2 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد، حيث أهدر فريق ستيفانو بيولي فرصة تجاوز يوفنتوس صاحب المركز الثاني في الترتيب.

وتقدم ماتيو بيسينا وداني موتا، ثنائي مونزا، لأصحاب الأرض في الشوط الأول قبل أن يسجل البديلان أوليفييه جيرو وكريستيان بوليسيتش التعادل في الشوط الثاني.

لكن وارين بوندو ولورينزو كولومبو ضمنا النقاط الثلاث لأصحاب الأرض بهدف لكل منهما في اللحظات الأخيرة.

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 عندما تم طرد لوكا يوفيتش بسبب تدخل عنيف ضد بيسينا قائد مونزا، حيث ألغى الحكم قراره الأصلي بإنذار المهاجم الصربي بعد مراجعة شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وظل ميلان في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني و11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.



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