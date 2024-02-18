حماس : رفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية تحد للمنظومة الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبرت حركة حماس الأحد أن تبني الحكومة الإسرائيلية قرارا ترفض فيه الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي يشكل "تحديا" للمنظومة الدولية.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تبني القرار يثبت السياسية الإسرائيلية المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتبنت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة قرارا بالإجماع يقضي برفض إسرائيل القاطع للاعتراف الدولي أحادي الجانب بدولة فلسطينية ويؤكد أن تحقيق تسوية دائمة لن يتم إلا بمفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودون شروط مسبقة.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة بمثابة منح جائرة "للإرهاب"، لافتا إلى أن خطوة كهذه ستعرقل احتمال التوصل إلى حل سِلمي دائم في المستقبل.
وأشار بيان حماس إلى سياسة إسرائيل في المفاوضات منذ أن بدأت قبل أكثر من 30 عامًا، والمستندة على "كسب الوقت لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولاً إلى فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني والعالم".
وطالب البيان المجتمع الدولي بالعمل على كسر "الصلف والتلاعب" الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني و"مصير المنطقة ودعم نضال شعبنا ومقاومته والاعتراف فوراً بحقوقه كافة".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107868421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.