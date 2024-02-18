حماس : رفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية تحد للمنظومة الدولية

اعتبرت حركة حماس الأحد أن تبني الحكومة الإسرائيلية قرارا ترفض فيه الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي يشكل "تحديا" للمنظومة الدولية.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تبني القرار يثبت السياسية الإسرائيلية المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتبنت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة قرارا بالإجماع يقضي برفض إسرائيل القاطع للاعتراف الدولي أحادي الجانب بدولة فلسطينية ويؤكد أن تحقيق تسوية دائمة لن يتم إلا بمفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودون شروط مسبقة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاعتراف بدولة فلسطينية في هذه المرحلة بمثابة منح جائرة "للإرهاب"، لافتا إلى أن خطوة كهذه ستعرقل احتمال التوصل إلى حل سِلمي دائم في المستقبل.

وأشار بيان حماس إلى سياسة إسرائيل في المفاوضات منذ أن بدأت قبل أكثر من 30 عامًا، والمستندة على "كسب الوقت لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولاً إلى فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني والعالم".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالعمل على كسر "الصلف والتلاعب" الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني و"مصير المنطقة ودعم نضال شعبنا ومقاومته والاعتراف فوراً بحقوقه كافة".





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