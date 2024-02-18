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أوكرانيا تتهم روسيا بإعدام جنود أسرى مصابين في أفدييفكا وفيسله

2/18/2024 7:42:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت السلطات الأوكرانية الأحد إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على ستة جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، واثنين في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته بتطبيق تيليغرام "فتحنا تحقيقاً في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله".

وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات بشأن "إعدام ستة أسرى" في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء. وأضافوا أن المعلومات نشرت على تيليغرام وذلك دون توضيح مصدرها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب لرويترز للتعليق.

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