الرئيس الفلسطيني: الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة وإسرائيل تهدف لفرض التهجير القسري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة" وأن إسرائيل تهدف لفرض التهجير القسري باستمرار حربها على قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد إن الحكومة الإسرائيلية تصر على استمرار حربها على قطاع غزة، وخاصة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على سكان القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم».
وأوضح عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية جاء لبحث الأوضاع في غزة «من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده»، مؤكداً أن الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل القيادة الفلسطينية».
وأكد الرئيس الفلسطيني على «الاستمرار ببذل الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحدها دون غيرها، والالتزام ببرنامجها السياسي الذي أقرته المجالس الوطنية المتعاقبة والتزاماتها الدولية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأقر اجتماع القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة لوضع «ورقة عمل وخطة تحرك لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإفشال مخططاته بكل أشكالها، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال».
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
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