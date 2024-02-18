المغرب تنقذ 141 مهاجراً أفريقياً على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري



أفادت البحرية المغربية بأنها أنقذت 141 مهاجراً أفريقيا يوم الأحد على متن زورق كان يواجه خطرا وشيكا بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية.



وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية في بيان لها أن وحدة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية قدمت يوم الأحد المساعدة لقارب كان يواجه صعوبات وعلى متنه 141 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على إثر معلومات توصل إليها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري.

وتابع البيان أنه تم إنقاذ جميع ركاب القارب الـ 141، وبينهم 3 نساء وقاصران، مؤكدا أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، فقد استغرقت عملية المساعدة والإنقاذ 15 ساعة، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح البيان أن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين أبحروا يوم السبت 10

فبراير الجاري، انطلاقا من السواحل الموريتانية وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

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