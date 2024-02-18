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عيد الربيع الصينيون ينفقون 89 مليار دولار

2/18/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت رحلات الركاب الجوية في الصين إلى 17.99 مليون رحلة خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت من 10 إلى 17 فبراير هذا العام، حسبما ذكرت البيانات الرسمية Hls.
وخلال تلك الفترة، تعامل قطاع الطيران المدني مع 2.25 مليون رحلة كل يوم، ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الطيران المدني الصينية.
وأوضحت البيانات أن السياح أنفقوا ما يقرب من 632.7 مليار يوان (نحو 89.07 مليار دولار) على رحلاتهم المحلية في العطلة، بزيادة 47.3% على أساس سنوي.

MENAFN18022024000130011022ID1107868406

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