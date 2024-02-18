عيد الربيع الصينيون ينفقون 89 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت رحلات الركاب الجوية في الصين إلى 17.99 مليون رحلة خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت من 10 إلى 17 فبراير هذا العام، حسبما ذكرت البيانات الرسمية Hls.
وخلال تلك الفترة، تعامل قطاع الطيران المدني مع 2.25 مليون رحلة كل يوم، ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الطيران المدني الصينية.
وأوضحت البيانات أن السياح أنفقوا ما يقرب من 632.7 مليار يوان (نحو 89.07 مليار دولار) على رحلاتهم المحلية في العطلة، بزيادة 47.3% على أساس سنوي.
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