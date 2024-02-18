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شاكيرا تعيد بناء نفسها مع ألبومها الجديد

2/18/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النجمة العالمية، اللبنانية الأصل، شاكيرا، وهي ترقص الدبكة في فترة بداياتها، حيث كان شعرها يتميز بلونه الأسود.
في الفيديو، تظهر شاكيرا وهي تحاول تعليم مذيع في احد البرامج برنامج كيفية رقص الدبكة، وتلفظ الكلمات بطريقة طريفة.
ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أشاد برقص شاكيرا وإشارتها لأصولها اللبنانية أكثر من مرة.
يذكر أن شاكيرا أعلنت أنها ستطلق ألبومها الجديد بعنوان «Women No Longer Cry» في 22 من شهر مارس المقبل، إذ نشرت الفنانة صورا من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم، وشاركت رسالة مؤثرة جمعتها بجمهورها. قالت: «ألبومي الجديد، الذي سيبصر النور في 22 مارس، هو نتاج تعاوني معكم جميعا، مع مجموعتي من الذئاب، أي فانزاتي، اللواتي كن بجانبي في كل مرحلة من مراحل رحلتي. إن صنع هذا العمل كانت عملية كيميائية».
وختمت رسالتها بكلمات ملهمة: «أثناء كتابة كل أغنية، كنت أعيد بناء نفسي. ومع كل نغمة تنبعث مني، تحولت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة».

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