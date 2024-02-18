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السيطرة على متعاطيين حاولا دهس عسكريين في نقطة تفتيش

2/18/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
سيطر رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أمس، على شخصين متعاطيين وبحوزتهما كوكتيل من المواد المخدرة خلال مرورهما على نقطة تفتيش على طريق أم الهيمان بعدما حاولا دهس عسكريين.
وفي التفاصيل، أنه خلال قيام رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أمس بنقطة تفتيش على طريق أم الهيمان، صادف مرور سيارة بها شخصان اتضح أنهما بحالة تعاط، وخلال الطلب منهما النزول من السيارة حاولا الهرب ودهس العسكريين الذين استطاعوا السيطرة عليهما وإجبارهما على التوقف، حيث ألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر على كمية من المواد المخدرة عبارة عن (حشيش- شبو ـ كيميكال ـ حبوب مخدرة) وأدوات التعاطي.
هذا، وتمت إحالة المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
من جهة اخرى، ضبط رجال دوريات اسناد مديرية أمن الجهراء مساء أمس مواطنا من أرباب السوابق بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة على طريق السالمي.
وضبط المواطن عقب الاشتباه بسيارة متوقفة على جانب الطريق، وبتفتيشه احترازيا تم العثور على حشيش وشبو وكيميكال وحبوب مخدرة وأدوات للتعاطي.
هذا، وتم اقتياد المواطن والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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