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حفل عاشور في الكويت كامل العدد

2/18/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبد الحميد الخطيب
رفع حفل الفنان تامر عاشور في الكويت، والمقرر إقامته 1 مارس المقبل على المسرح المكشوف بـ «حديقة الشهيد»، لافتة «كامل العدد» خلال فترة وجيزة من فتح باب الحجز، حيث شهدت الساعات الماضية إقبالا كثيفا من الجمهور للاستمتاع بصوت تامر الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكويت.
من جانبه، قال المنتج أحمد الخالدي، منظم الحفلات وصاحب «A Music»: يعكس هذا الإقبال مكانة النجم تامر عاشور لدى الجمهور الكويتي، مشيرا إلى أن الحفل سيكون تجربة رومانسية استثنائية، لافتا في نفس السياق إلى انه سيكشف عن مفاجأة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الحفل بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، وانطلاقا من حرص الشركة المنتجة على مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على القلوب وإدخال البهجة والسرور عليهم.
جدير بالذكر أن جمهور «حديقة الشهيد» سيكون على موعد يوم 29 الجاري مع ليلة غنائية مميزة من إنتاج «A Music»، تحييها الفنانتان نداء شرارة ومها فتوني ومعهما كورال «روح الشرق» في أمسية عنوانها الطرب الأصيل.

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