ما الأغنية أو العمل الوطني العالق في أذهانكم؟



أحمد الشطي: «أوبريتات» شادي الخليج وسناء الخراز

عبدالعزيز صفر: «وطن النهار» نابضة بالصدق والمشاعر ميثم بدر: «حبيب الوطن» للصوت الجريح الأقرب إلى قلبي



سماح جمال

مع اقتراب الأعياد الوطنية، يزداد الحنين ويكثر البحث عن الأغنيات أو الأعمال الوطنية، لكن تبقى لكل منا أغنية أو عمل محبب إلى قلبه أكثر، «الأنباء» طرحت السؤال على الفنانين، وفيما يلي التفاصيل:

قال المخرج القدير أحمد الشطي: كل الأوبريتات التي قدمها الفنان عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» والفنانة سناء الخراز، فهذه القامات الفنية صنعت أعمالا وطنية راسخة في أذهاننا إلى يومنا هذا، لأنها قدمت هذه الأعمال بكل حب وإخلاص وإتقان في مرحلة تحضيرات هذه الأعمال، والدعم الذي كانت تحصل عليه من خلال وزارة التربية لاختيار الطلاب المشاركين في هذه الأوبريتات وغيرها من كل جهات الدولة.

وتابع قائلا: الرائع في هذه الأوبريتات أنها كانت تزرع في الأطفال منذ الصغر حبهم لوطنهم والتركيز على الوحدة الوطنية بين كل أفراد الشعب، والجميل أنه إلى يومنا هذا نستمع إلى هذه الأغنيات ونشعر بذات المشاعر الوطنية.

أما المخرج عبدالعزيز صفر، قال: «وطن النهار» الصوت الجريح الفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر وإلى يومنا هذا ما زلت أشعر بالقشعريرة نفسها في جسدي عندما أسمع مقطع «قلبي خفق يا كويت»، الأغنية بكلماتها وألحانها نابضة بالصدق والمشاعر الوطنية.

تحدث الفنان ميثم بدر، فقال «حبيب الوطن» للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر هي الأغنية الوطنية الأقرب لي، لما فيها من معان تعبر عن حب الوطن والولاء وغيرها من المشاعر الجميلة التي تتحدث عن ارتباطنا بهذه الأرض المباركة التي منحتنا كل هذه الخيرات.