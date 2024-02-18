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فوتسي راسل تدرج 4 شركات كويتية

2/18/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
استهلت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الجاري على تباين في أداء مؤشراتها وسط ضغوط مباشرة من الأسهم القيادية في السوق الأول والتي شهدت عمليات بيع لجني أرباح بعدما حققت العديد من الأسهم قمم سعرية خلال الفترات الماضية.
وتزامن التوجه البيعي للمتداولين في السوق الأول بتراجع حجم السيولة الموجهة إليه لتصل إلى 36 مليون دينار، ما قاد لانخفاض السيولة المتداولة بالسوق ككل إلى مستوى 52 مليون دينار، وهو ما يشير إلى وجود حالة من الترقب للمحفزات تسود أوساط المتداولين.
وتماسك السوق الرئيسي بنهاية جلسة تداولات أمس، ما خفف الضغط نسبيا على المؤشر العام، الذي انخفض 0.39% بنحو 28.46 نقطة إلى 7305.27 نقطة، والسوق الأول 0.49% بنحو 39.7 نقطة ليصل إلى 7999.73 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.1% بـ 6.2 نقطة إلى 6013.89 نقطة.
في السياق ذاته، أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي راسل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدراج ايفا للفنادق والمنتجعات، والسكب، وبيتك كابيتال، وصكوك القابضة بمؤشر الشركات متناهية الصغر، كما تم استبعاد 4 شركات من المؤشر وهي إنجازات للتنمية العقارية، والإنماء العقارية، وبرقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة، والكويتية لبناء المعامل والمقاولات.
وبلغ حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة 52.11 مليون دينار استحوذ السوق الأول على 69.4% منها بواقع 36.15 مليون دينار، بينما استحوذ السوق الرئيسي على النسبة المتبقية بواقع 15.96 مليون دينار.
وجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) كأكثر الأسهم استحواذا على السيولة بـ 6 ملايين دينار، وجاء ثانيا سهم أرزان بـ 4.5 ملايين دينار، ثم سهم كويتية بـ 3.73 ملايين دينار، وايفا فنادق رابعا بـ 2.5 مليون دينار ثم عقارات الكويت خامسا بـ 2.3 مليون دينار.

MENAFN18022024000130011022ID1107868400

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