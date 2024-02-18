1 44 مليار دينار أرباح 8 بنوك في 2023



«بيتك» في الصدارة بـ 584.5 مليون دينار أرباح.. يليه «الوطني» بـ 560.6 مليوناً إجمالي أصول البنوك الـ 8 قفز إلى 114.3 مليار دينار بنمو 3.4% سنوياً



علاء مجيد

قفزت أرباح البنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن 28.5% بما قيمته 321 مليون دينار خلال 2023 بعدما سجلت أرباحا بقيمة 1.447 مليار دينار مقارنة بـ 1.126 مليار دينار في 2022.

وأوضحت أغلب البنوك الكويتية في إفصاحاتها أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.

وعكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة جيدة.

واستحوذت البنوك الإسلامية الـ 4 التي أعلنت عن أرباحها، على 50.23% من أرباح القطاع بـ 727.14 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أفصحت عن نتائجها المالية، على 49.77% من أرباح البنوك بـ 720.56 مليون دينار.

وتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 584.51 مليون دينار خلال العام الماضي 2023 وبنسبة نمو سنوية بلغت 63.4% مقارنة بـ 357.71 مليون دينار خلال عام 2022، تلاه بنك الكويت الوطني بـ 560.62 مليون دينار، وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.1% مقارنة بـ 509.08 ملايين دينار في عام 2022، وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 80.43 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 39% على أساس سنوي، وجاء رابعا بنك الخليج بـ71.21 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2%.

وحل في المرتبة الخامسة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت بـ 45.18 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 40%، وسادسا جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 43.54 مليون دينار، بينما جاء بنك الأهلي المتحد في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 42.52 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 16.8%، تلاه في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 19.66 مليون دينار.

الإيرادات التشغيلية

ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها خلال العام المنتهي في ديسمبر 2023 بنسبة 18.43% بما قيمته 560 مليون دينار لتصل إلى 3.593 مليارات دينار مقارنة بـ 3.033 مليارات دينار في عام 2022.

وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية لعام 2023 بقيمة 1.46 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 1.16 مليار دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 221.73 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 218.03 مليون دينار.

وفي المرتبة الخامسة جاء بنك الخليج بحجم إيرادات بلغت قيمتها 190.26 مليون دينار وحل البنك الأهلي سادسا بقيمة 185.02 مليون دينار، تلاه سابعا أهلي المتحد بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 86.38 مليون دينار تلاه ثامنا بنك وربة بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 64.12 مليون دينار.

إجمالي الأصول

ووصل إجمالي الأصول للبنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 114.3 مليار دينار بنسبة نمو 3.4% عن ديسمبر من العام 2022 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 110.54 مليارات دينار.

وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 38 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بـ 36.97 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

تلاه بــــنك الكويــــت الوطني بإجمالي أصول بلغ 37.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.7% مقارنة بـ 36.33 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 8.4 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.42 مليارات دينار وبنسبة نمو 4% وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 7.17 مليار دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.7%.

وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.29 مليارات دينار، تلاه سابعا بنك وربة بإجمالي موجودات بلغ 4.83 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 15%، وحل ثامنا بنك أهلي المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.49 مليارات دينار.